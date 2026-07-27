Corinthians tem desfalque por suspensão contra o Athletico-PR
Lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bahia
O técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri na partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogador estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Dessa forma, cumprirá suspensão automática.
Angileri se junta ao atacante Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia, e ao meio-campista Alex Santana, que sofreu um trauma no joelho durante um treinamento e também está fora da partida.
Já o lateral-esquerdo Matheus Bidu ficou fora do duelo contra o Bahia por causa de dores no púbis e segue como dúvida para o confronto diante do Athletico-PR.
Fabrizio Angileri marcou o primeiro gol pelo Corinthians
O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi o autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Bahia, neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
— Muito feliz por poder fazer meu primeiro gol pelo Corinthians. Hoje, era um jogo difícil, gramado difícil. O Bahia é um time que joga muita bola. Estamos felizes porque levamos um ponto para São Paulo. Vamos melhorando jogo após jogo. Vínhamos de vitórias, agora um empate. Feliz por seguir somando e vamos melhorando no dia a dia — disse Angileri à Ge TV após o jogo.
Fabrizio Angileri — Corinthians
- 53 jogos (33 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 0.5 passe decisivo por jogo
- 1 grande chance criada
- 21% de acerto no cruzamento
- 84% de acerto no passe
- 0.5 dribles certos por jogo (54% de acerto)
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 2.2 bolas recuperadas por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 0.4 dribles sofridos por jogo
- 0.6 faltas por jogo
- 11 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.91
Fabrizio Angileri — Corinthians (2026)
- 11 jogos (7 titular)
- 1 gol
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 21% de acerto no cruzamento
- 87% de acerto no passe
- 0.3 dribles certos por jogo (38% de acerto)
- 1.2 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 2.5 bolas recuperadas por jogo
- 65% de eficiência nos duelos
- 0.2 dribles sofridos por jogo
- 0.5 faltas por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.97
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