logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Corinthians tem desfalque por suspensão contra o Athletico-PR

Lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bahia

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/07/2026 16:31
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz durante partida do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri na partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Dessa forma, cumprirá suspensão automática.

continua após a publicidade

Angileri se junta ao atacante Vitinho, que sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia, e ao meio-campista Alex Santana, que sofreu um trauma no joelho durante um treinamento e também está fora da partida.

Já o lateral-esquerdo Matheus Bidu ficou fora do duelo contra o Bahia por causa de dores no púbis e segue como dúvida para o confronto diante do Athletico-PR.

continua após a publicidade
Angileri durante partida do Corinthians
Diniz perde Angileri por suspensão para duelo contra o Athletico-PR (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Fabrizio Angileri marcou o primeiro gol pelo Corinthians

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi o autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Bahia, neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

— Muito feliz por poder fazer meu primeiro gol pelo Corinthians. Hoje, era um jogo difícil, gramado difícil. O Bahia é um time que joga muita bola. Estamos felizes porque levamos um ponto para São Paulo. Vamos melhorando jogo após jogo. Vínhamos de vitórias, agora um empate. Feliz por seguir somando e vamos melhorando no dia a dia — disse Angileri à Ge TV após o jogo.

continua após a publicidade

Fabrizio Angileri — Corinthians

  1. 53 jogos (33 titular)
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 0.5 passe decisivo por jogo
  5. 1 grande chance criada
  6. 21% de acerto no cruzamento
  7. 84% de acerto no passe
  8. 0.5 dribles certos por jogo (54% de acerto)
  9. 1.4 desarmes por jogo
  10. 0.5 interceptações por jogo
  11. 2.2 bolas recuperadas por jogo
  12. 56% de eficiência nos duelos
  13. 0.4 dribles sofridos por jogo
  14. 0.6 faltas por jogo
  15. 11 cartões amarelos
  16. Nota Sofascore 6.91

Fabrizio Angileri — Corinthians (2026)

  1. 11 jogos (7 titular)
  2. 1 gol
  3. 0.6 passe decisivo por jogo
  4. 21% de acerto no cruzamento
  5. 87% de acerto no passe
  6. 0.3 dribles certos por jogo (38% de acerto)
  7. 1.2 desarmes por jogo
  8. 0.5 interceptações por jogo
  9. 2.5 bolas recuperadas por jogo
  10. 65% de eficiência nos duelos
  11. 0.2 dribles sofridos por jogo
  12. 0.5 faltas por jogo
  13. 3 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 6.97

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 23 minutos
Vitinho durante treinamento

Corinthians

Atacante do Corinthians sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia

Há 1 hora
Torcida do Corinthians no confronto

Corinthians

Corinthians é denunciado pelo STJD e pode ser punido

Há 4 horas
Memphis Depay no banco de reservas

Corinthians

Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis

Há 11 horas
Memphis Depay faz sinal de positivo

Corinthians

Corinthians encaminha renovação de contrato com Memphis Depay

Há 17 horas
Fernando Diniz, técnico do Corinthians durante partida contra o Bahia

Corinthians

Diniz defende Corinthians após empate com o Bahia: 'Não nos faltou vontade'

Há 20 horas
Mais LANCE!
Angileri tenta cruzamento na partida entre Bahia x Corinthians

Após primeiro gol pelo Corinthians, Angileri critica gramado da Fonte Nova: 'Difícil'

Zé Guilherme e Kaio César durante o jogo

Dê suas notas: quem foi bem no empate entre Bahia e Corinthians?

Bahia e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Bahia x Corinthians tem dois gols anulados pelo impedimento semiautomático

Ademir e Raniele no confronto

Em jogo quente, Bahia e Corinthians empatam pelo Brasileirão

Confusão entre Bahia x Corinthians

Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo

Jogadores de Bahia e Corinthians correndo em jogo do Brasileirão

Veja os gols do empate entre Bahia e Corinthians no Brasileirão

Técnico Guilherme Nascimento durante a partida

Corinthians leva seis gols em derrota no Paulistão de base

Camisa do Corinthians pendurada na rede

Com cinco desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Bahia

Fernando Diniz cumprimenta Rogério Ceni

Corinthians x Bahia: Diniz leva a melhor sobre Ceni, mas tenta quebrar tabu em Salvador

Meia Rodrigo Garro durante treino do Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Bahia

O meio-campista Breno Bidon durante partida do Corinthians

Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians

Arte da partida entre Bahia x Corinthians

Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians

Cacá atinge metas, e Vitória terá de comprar zagueiro do Corinthians