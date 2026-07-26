Veja gols em Bahia x Corinthians: Angileri faz golaço e David Duarte empata Equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26) em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto disputado na Arena Fonte Nova começou agitado, com gols logo nos minutos iniciais. O Timão iniciou a partida com 27 pontos, enquanto o Esquadrão soma 30 na tabela.

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O primeiro gol da partida saiu aos sete minutos de jogo dos pés de Fabrizio Angileri. O lateral-esquerdo recebeu passe de André pelo meio-campo e bateu de perna esquerda no alto, superando o goleiro Ronaldo. O Bahia chegou a empatar com Alejo Véliz aos 12 minutos, mas o lance foi anulado.

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Nos acréscimos da primeira etapa o zagueiro David Duarte empatou para os donos da casa. O defensor recebeu passe de Rodrigo Nestor e cabecepou para baixo, balançando as redes de Hugo Souza.

Veja os gols da partida:

Bahia recebeu o Corinthians na Arena Fonte Nova no Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Momento de Bahia x Corinthians no Brasileirão

O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.

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Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.

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