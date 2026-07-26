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Corinthians x Bahia: Diniz leva a melhor sobre Ceni, mas tenta quebrar tabu em Salvador

Treinadores se reencontram em duelo pela 20ª rodada do Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 06:00
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Fernando Diniz cumprimenta Rogério Ceni
Fernando Diniz reencontra o técnico Rogério Ceni (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.ne)

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O técnico Fernando Diniz terá mais um desafio contra Rogério Ceni neste domingo (26), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora leve vantagem no histórico de confrontos contra o treinador do Bahia, o comandante do Corinthians tem um retrospecto ruim como visitante diante do Tricolor baiano.

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O retrospecto entre Fernando Diniz e Rogério Ceni aponta vantagem para o treinador do Corinthians. Em 15 confrontos, Diniz soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 55,5%. As equipes comandadas pelo treinador marcaram 27 gols e sofreram 19 no período.

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O primeiro encontro entre os dois treinadores aconteceu em 5 de fevereiro de 2017, quando Fernando Diniz comandava o Osasco Audax e Rogério Ceni fazia sua estreia oficial como técnico do São Paulo e a primeira partida como comandante na carreira.

➡️ Bahia x Corinthians: onde assistir ao confronto pelo Campeonato Brasileiro

Na ocasião, a equipe de Osasco venceu por 4 a 2, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Pedro Carmona, duas vezes, Marquinhos e Ytalo marcaram para o Audax, enquanto Andrés Chavez balançou as redes em duas oportunidades para o Tricolor paulista.

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O confronto mais recente entre Fernando Diniz e Rogério Ceni ocorreu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano. Na ocasião, o Bahia venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, com gol de Luciano Juba.

Diniz x Rogério Ceni:

  • Osasco Audax 4-2 São Paulo - Paulista 2017
  • São Paulo 2-1 Fortaleza - Brasileirão 2019
  • São Paulo 3-0 Flamengo - Copa do Brasil 2020
  • Flamengo 1-2 São Paulo - Copa do Brasil 2020
  • São Paulo 2-2 Fortaleza - Copa do Brasil 2020
  • Fortaleza 3-3 São Paulo - Copa do Brasil 2020
  • São Paulo 1-0 Fortaleza - Brasileirão 2020
  • Fluminense 3-1 São Paulo - Brasileirão 2022
  • São Paulo 2-2 Fluminense - Brasileirão 2022
  • Bahia 1-0 Fluminense - Brasileirão 2023
  • Cruzeiro 1-1 Bahia - Brasileirão 2024
  • Bahia 2-1 Fluminense - Brasileirão 2024
  • Bahia 1-0 Vasco - Brasileirão 2025
  • Vasco 3-1 Bahia - Brasileirão 2025
  • Vasco 0-1 Bahia - Brasileirão 2026
Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Diniz tem apenas uma vitória contra o Bahia como visitante

Apesar da vantagem no histórico diante de Rogério Ceni, Fernando Diniz tem dificuldades quando enfrenta o Bahia fora de casa. Em nove partidas como visitante, o treinador conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 18,5%.

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Nesse período, as equipes comandadas por Diniz marcaram apenas seis gols, média de 0,7 por partida, e sofreram 13, média de 1,4 por jogo.

A única vitória de Fernando Diniz como visitante diante do Bahia aconteceu em 28 de novembro de 2020. Na ocasião, o São Paulo venceu o Esquadrão por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano marcou dois gols e Arboleda completou o placar para a equipe paulista. Daniel descontou para os donos da casa.

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Desde então, Diniz voltou a visitar o Bahia em três oportunidades e foi derrotado em todas: por 3 a 0 com o Santos, em 2021, e por 1 a 0 e 2 a 1 no comando do Fluminense, nas edições de 2023 e 2024 do Campeonato Brasileiro.

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Arena Fonte Nova, palco do jogo
Partida será disputada na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Fernando Diniz vs Bahia como visitante na carreira

  1. 9 jogos
  2. 1V | 2E | 6D
  3. 18.5% de aproveitamento
  4. 6 gols marcados (0.7 p/ jogo)
  5. 13 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

Jogos

  • Bahia 2-0 Oeste - Série B 2016
  • Bahia 0-0 Athletico - Brasileirão 2018
  • Bahia 3-2 Fluminense - Brasileirão 2019
  • Bahia 0-0 São Paulo - Brasileirão 2019
  • Bahia 1-3 São Paulo - Brasileirão 2020
  • Bahia 3-0 Santos - Brasileirão 2021
  • Bahia 1-0 Fluminense - Brasileirão 2023
  • Bahia 2-1 Fluminense - Brasileirão 2024
  • Bahia 1-0 Vasco - Brasileirão 2025

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