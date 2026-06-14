Possível adversária do Brasil, Holanda precisa superar sina de chegar longe, mas não vencer Liderada por Memphis Depay, seleção tem retrospecto recente ruim contra favoritas

Carregando conteúdo especial...

A Holanda chega à Copa do Mundo de 2026 sem tanta badalação: não conta com astros como os históricos Johan Cruyff e Marco van Basten ou os craques recentes Wesley Sneijder e Arjen Robben, mas aposta em um elenco competitivo, com defesa forte, meio-campo qualificado e mescla de jovens e veteranos em busca do primeiro título mundial. A equipe, que estreia contra o Japão neste domingo (14), às 17h (de Brasília), pode ser a adversária do Brasil na primeira fase mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Holanda teve ciclo de altos e baixos até a Copa

O ciclo holandês reforça a sina de uma seleção que sempre chega longe, mas dificilmente vence. Foi assim nos três torneios continentais que valiam troféu realizados no período. Na edição de 2023 da Nations League, caiu na semifinal para a Croácia, em jogo decidido na prorrogação. Um ano depois, foi derrotada pela Inglaterra na semifinal da Eurocopa. Por fim, na Liga das Nações de 2025, perdeu para a Espanha nos pênaltis nas quartas de final.

Nas Eliminatórias, a Holanda não teve muitas dificuldades: conquistou a classificação para a Copa do Mundo ao liderar de forma invicta o Grupo G, com seis vitórias e dois empates, ambos contra a Polônia. De forma geral, no último quatriênio, o time holandês teve facilidade quando favorito e se complicou nos jogos contra as outras grandes potências europeias.

continua após a publicidade

Holanda contra seleções do Top-15 do ranking da Fifa no ciclo:

24/03/2023 - Eliminatórias para a Eurocopa - França 4 x 0 Holanda 14/06/2023 - Nations League (semifinal) - Holanda 2 x 4 Croácia 18/06/2023 - Nations League (disputa de 3º lugar) - Holanda 2 x 3 Itália 13/10/2023 - Eliminatórias para a Eurocopa - Holanda 1 x 2 França 26/03/2024 - Amistoso - Alemanha 2 x 1 Holanda 21/06/2024 - Eurocopa (fase de grupos) - Holanda 0 x 0 França 10/07/2024 - Eurocopa (semifinal) - Holanda 1 x 2 Inglaterra 10/09/2024 - Nations League (fase de grupos) - Holanda 2 x 2 Alemanha 14/10/2024 - Nations League (fase de grupos) - Alemanha 1 x 0 Holanda 20/03/2025 - Nations League (quartas de final) - Holanda 2 x 2 Espanha 23/03/2025 - Nations League (quartas de final) - Holanda 3 x 3 Espanha

Van Dijk afasta a bola da defesa holandesa no jogo contra a Espanha pela Liga das Nações (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

Resultados geram pessimismo?

O brasileiro Felipe dos Santos é dono do perfil "Espreme a Laranja", com pouco mais de 14 mil seguidores apenas na rede social "X", no qual cobre exclusivamente o futebol holandês desde 2011. Segundo ele, os torcedores da seleção laranja não estão muito esperançosos de que 2026 seja o ano do primeiro título mundial.

— Certamente, as expectativas são menos otimistas. Até pessimistas. Não que se ache que a Holanda passará vergonha, mas também não se acredita que vá muito longe na Copa, por causa da falta de vitórias contra seleções grandes e do trabalho mediano de Ronald Koeman até aqui. Segundo eles, o time joga menos do que pode e foi longe em competições como a Eurocopa por conta do chaveamento facilitado. Koeman até já reclamou desse pessimismo, mas ele está aí — afirmou ao Lance!.

continua após a publicidade

Vale ressaltar, porém, que a Holanda também chegou sem tantas expectativas ao Mundial do Catar, em 2022, mas deu trabalho: a equipe comandada por Louis van Gaal alcançou as quartas de final e só foi eliminada pela campeã Argentina nos pênaltis. Após o torneio, o treinador foi trocado por Ronald Koeman. Apesar das mudanças promovidas, o pragmatismo se manteve.

— É uma seleção experiente, que tem pelo menos quatro líderes em campo: Dumfries, Van Dijk, De Jong e Memphis. Está melhor do que em 2022. A defesa segue de qualidade e o meio-campo cresceu muito. Só o ataque segue devendo. Mas é uma seleção pragmática, que privilegiará o resultado. Em 2022, a Holanda foi muito criticada por entregar resultado, mas não desempenho. Tem tudo para continuar assim nesta Copa — analisou Felipe.

Ronald Koeman comanda treino da Holanda para a Copa do Mundo em Kansas City, nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)

+ Aposte em jogos da Holanda e outras seleções na Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Pilares sustentam seleção, que sofre com lesões

A força da equipe holandesa começa por uma defesa muito forte. Entre outros nomes, a zaga tem o veterano Virgil van Dijk (Liverpool) e o jovem Micky van de Ven (Tottenham). O lateral-direito é Denzel Dumfries, que está de saída da Inter de Milão para o Real Madrid.

No entanto, a defesa poderia ser ainda mais forte se não fossem as lesões, que também atrapalharam outros setores da Holanda. O zagueiro De Ligt (Manchester United) já estava há mais de 200 dias sem atuar e não foi convocado, enquanto Jurriën Timber (Arsenal) virou desfalque de última hora. O defensor, que atua como zagueiro e lateral, teve o corte confirmado na última segunda-feira (8) por lesão na virilha. Já o ala-direito Frimpong (Liverpool) foi ausência surpreendente na lista de Koeman, justificada pelas várias contusões ao longo da temporada.

No mesmo dia em que Timber foi cortado da convocação, o goleiro Bart Verbruggen (Brighton) saiu mancando após ser atingido em amistoso contra o Uzbequistão. No entanto, já treinou normalmente e deve ser titular na estreia na Copa.

O alto nível do setor defensivo se repete no meio-campo, com três jogadores que fizeram grandes temporadas por gigantes europeus: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City) e Frenkie de Jong (Barcelona). Apesar de os pilares estarem saudáveis, a Laranja Mecânica tem o desfalque do meia Xavi Simons (Tottenham), que rompeu o ligamento cruzado anterior no final da temporada europeia.

O atacante Gakpo, do Liverpool, é referência no ataque da Holanda (Foto Juan Mabromata/AFP)

No ataque, a referência é Cody Gakpo (Liverpool), jogador mais habilidoso. O centroavante Donyell Malen (Roma) vem de temporada goleadora na Itália. E, claro, a Holanda conta com o ídolo Memphis Depay (Corinthians), maior artilheiro da história da seleção holandesa. Contudo, o papel do craque no Mundial ainda é incerto devido ao momento físico inconstante.

A Holanda é usualmente escalada no 4-2-3-1 por Ronald Koeman. Sem Timber, a lateral-esquerda está aberta: a entrada de mais um zagueiro pode ser opção para oferecer sustentação. A dupla de volantes é formada por Gravenberch e De Jong, com Reijnders mais avançado. Malen e Gakpo jogam abertos, com Memphis Depay à frente. Se o astro do futebol brasileiro não tiver condições, o artilheiro da Roma pode ser deslocado para o comando de ataque. Portanto, o provável time titular tem: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke (Aké) e Van de Ven (Hato); Gravenberch, De Jong e Reijnders; Malen, Gakpo e Memphis (Summerville).

Reijnders instrui jogadores da Holanda durante amistoso pré-Copa (Foto: Bas Czerwinski / AFP)

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil

Convocação da Holanda para a Copa do Mundo

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) e Bart Verbruggen (Brighton); Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Lutsharel Geertruida (Sunderland) e Micky van de Ven (Tottenham); Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha) e Mats Wieffer (Brighton); Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham) e Wout Weghorst (Ajax).

Calendário da seleção holandesa na primeira fase