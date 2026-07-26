Argentinos intensificam campanha para repetir final da Copa Espanha derrotou a Argentina e conquistou o bicampeonato

A repercussão da final da Copa do Mundo de 2026 segue movimentando torcedores argentinos uma semana após a decisão. A petição criada na plataforma Change.org pedindo a repetição da partida entre Argentina e Espanha ultrapassou a marca de 100 mil assinaturas neste sábado (25), ampliando a mobilização iniciada logo após o vice-campeonato da seleção sul-americana.

A campanha foi criada pela argentina Gisela Sánchez e questiona a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić na decisão do Mundial. No texto publicado na plataforma, a autora afirma que decisões da arbitragem influenciaram diretamente o resultado da partida e pede que a Fifa reveja o confronto.

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Crescimento da petição para replay da final da Copa

Apesar do crescimento no número de assinaturas, a petição não apresenta provas que comprovem erros de arbitragem capazes de justificar a anulação da final. Além disso, abaixo-assinados desse tipo não possuem qualquer efeito jurídico ou esportivo sobre competições organizadas pela Fifa, que não utiliza campanhas populares como critério para revisar resultados.

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A mobilização também passou a receber comentários de torcedores espanhóis. Em tom de ironia, muitos afirmam que a Espanha conquistou o título "apesar da arbitragem", em resposta às reclamações dos argentinos, e dizem que nem uma eventual revisão alteraria o fato de a seleção espanhola ter sido superior na decisão.

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A Espanha conquistou o bicampeonato mundial ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, no último domingo, com gol de Ferran Torres. O movimento argentino, porém, não foi o único relacionado à arbitragem durante a Copa do Mundo.

Outros movimentos parecidos com os argentinos

Após a derrota da França para a Espanha na semifinal, torcedores franceses também lançaram uma petição pedindo a repetição da partida. A campanha alegava um suposto erro de arbitragem no lance que originou o pênalti do primeiro gol espanhol. O abaixo-assinado ultrapassou 82 mil assinaturas, mas também não produziu qualquer consequência prática.

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➡️ Petição contra Argentina atinge milhões de assinaturas após Copa do Mundo

Antes mesmo da final, outra mobilização envolvendo a Argentina ganhou repercussão mundial. A petição intitulada "Argentina Out" reuniu mais de 23,3 milhões de assinaturas ao pedir a exclusão definitiva da seleção das competições da Fifa, sob a alegação de que a equipe teria sido favorecida pela arbitragem ao longo do torneio.

Apesar da dimensão alcançada e da adesão de apoiadores de cerca de 170 países, a campanha nunca representou risco real para a Argentina. Encerrada após a final da Copa do Mundo, a petição permaneceu apenas como registro de uma das maiores mobilizações online relacionadas ao torneio.

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Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo após perder para Espanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

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