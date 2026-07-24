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Paredes opina sobre futuro de Messi na Argentina: 'Tomara que não'

Paredes lamenta derrota no Mundial e torce por permanência de Messi na seleção

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 10:09
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Paredes defendendo o Boca Juniors em partida da Sul-americana
Meio-campista Leandro Paredes, do Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

A derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo ainda ecoa na Argentina e pode ter selado o fim de uma jornada. Logo após a vitória do Boca Juniors por 1 a 0 sobre o O'Higgins (CHI), na Bombonera — pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana —, o volante Leandro Paredes revelou que Lionel Messi deve ter feito sua última partida com a camisa da Albiceleste.

Paredes em cobrança de escanteio
Meio-campista Leandro Paredes na cobrança de escanteio (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

— Dói porque acho que dissemos isso durante toda a Copa do Mundo também, que não queríamos que fosse a última partida, não queríamos que esse momento chegasse. Acho que ele (Messi) já tomou uma decisão, que era que também seria a sua sua última partida na na seleção. Tomara que não, tomara que ele possa continuar jogando. Vai ser uma decisão dele, o que o fizer o fizer feliz e com certeza a nós também — declarou o meio-campista.

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Apesar da dor do vice-campeonato mundial, Paredes encontrou refúgio no carinho dos torcedores no retorno ao futebol argentino. Questionado sobre o acolhimento nas arquibancadas e se o afeto do público o motivaria a buscar um novo ciclo rumo à Copa de 2030, o jogador expressou gratidão, embora mantenha a dúvida sobre o próprio futuro na equipe nacional:

— Não, a verdade é que eu só tenho palavras de agradecimento para as pessoas. Eles têm me dado muito carinho, eles me me mostram isso sempre. Hoje o que foi o que foi hoje foi realmente incrível, foi um sonho para mim que que hoje durante quase toda a partida as pessoas me aplaudissem, me ovacionassem. É algo lindo e de total agradecimento — completou.

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Ponderação sobre o fim de ciclo e críticas após a final


A incerteza sobre a continuidade de Paredes na seleção não surge por acaso. Alvo de duras críticas devido a atitudes agressivas e confusões com atletas espanhóis após o apito final do Mundial, o meio-campista de 32 anos admitiu avaliar sua permanência na equipe — movimento semelhante ao de outros companheiros e até do técnico Lionel Scaloni.

Em sua defesa, o atleta do Boca Juniors rechaçou polêmicas externas, minimizou episódios turbulentos e fez questão de valorizar a trajetória vitoriosa do elenco nos últimos anos.

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— Se me basear no que ouço, vou enlouquecer —, comentou há alguns dias, sobre as polêmicas envolvendo a sua equipe.

— Fizemos um Mundial formidável, a Espanha foi superior a nós na final, merece a sua vitória, e tudo o que podemos fazer agora é saborear o que conquistámos nos últimos oito anos. Foi um percurso espetacular, é um prazer ter participado — completou Paredes.

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