Presidente da Fifa envia carta à seleção argentina: 'Futuro promissor' Gianni Infantino exalta desempenho da Albiceleste na Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, enviou uma carta ao dirigente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para parabenizar a seleção argentina pelo desempenho na Copa do Mundo de 2026.

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O documento foi escrito no dia 20 de julho, em Nova York, um dia após a decisão vencida pela Espanha por 1 a 0 no MetLife Stadium. No texto, o mandatário valoriza a competição como um todo e felicita os jogadores argentinos e o treinador Lionel Scaloni pela campanha.

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Infantino descreveu a medalha de prata como um "resultado importante para o futebol argentino" e projetou que o país terá "um futuro muito promissor" no esporte.

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, veste a medalha de prata após a final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

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Carta de Infantino à Argentina na íntegra:

"Prezado Senhor Presidente,

Ontem, domingo, 19 de julho de 2026, no magnífico Estádio Nova York–Nova Jersey, a Argentina conquistou a medalha de prata da Copa do Mundo da Fifa 2026, após uma emocionante final contra a Espanha. Gostaria de reiterar minhas mais sinceras felicitações por este novo resultado importante para o futebol argentino.

A Copa do Mundo da Fifa 2026 permanecerá na memória como uma celebração inesquecível do futebol, marcada por partidas espetaculares, pela ascensão de novas promessas, pela presença das grandes estrelas do esporte e pelo extraordinário ambiente vivido em estádios repletos de torcedores. A magnífica atuação da Albiceleste contribuiu, igualmente, de maneira decisiva para transformar esta edição em um acontecimento excepcional que encantou milhões de apaixonados por futebol em todo o mundo.

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Peço que transmita minhas mais sinceras felicitações a todos os que contribuíram para este magnífico resultado: aos jogadores, ao técnico Lionel Scaloni, bem como às comissões técnica e médica e, naturalmente, aos numerosos torcedores que acompanharam e incentivaram a equipe durante toda a competição.

Essas conquistas são sempre fruto do trabalho constante, do profissionalismo e da atenção aos detalhes, mas também da paixão, do compromisso e do amor por este maravilhoso esporte. Tudo isso permite prever um futuro muito promissor e, sem dúvida, abrirá o caminho para novos e grandes sucessos para o futebol argentino.

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Desejo ao senhor, estimado presidente, tudo de melhor para as próximas competições e espero revê-lo muito em breve.

Com toda a minha amizade,

Gianni Infantino"