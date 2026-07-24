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Real Madrid mira destaque da Copa que pode disputar posição com Rodrygo

Atacante atua pelo lado direito do ataque, mas também pode atuar pelo setor esquerdo

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 18:38
Atualizado há 54 minutos
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Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

O Real Madrid tem interesse na contratação do atacante Yan Diomande, do RB Leipzig, de acordo com informações publicadas pelo jornal inglês The Athletic. O jovem de 19 anos, que foi um dos destaque da Costa do Marfim na última Copa do Mundo, é prioridade para o clube espanhol, que busca reforçar o setor ofensivo para a temporada 2026/2027. A entrada dos merengues na disputa bagunça a briga por Diomande, já que o jogador chegou a estar perto de acertar com o Paris Saint-Germain (PSG) e recebeu uma proposta de 100 milhões de euros do Liverpool, que foi recusada.

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Caso seja contratado pelo Real Madrid, Diomande pode substituir Rodrygo

Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha na Copa (Foto: Cole Burston / AFP)

A diretoria madrilenha enxerga a necessidade de encontrar uma alternativa para o lado direito do ataque, já que Brahim Díaz, que atua pelo setor, pode ser negociado nesta janela de transferências. A posição também costuma ser ocupada pelo brasileiro Rodrygo, que se recupera de uma grave lesão no ligamento e no menisco do joelho direito, sofrida há cerca de quatro meses. Embora o atacante esteja acelerando o processo de reabilitação com fisioterapia e exercícios internos no Real Madrid, a previsão de retorno aos gramados é apenas para janeiro de 2027.

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O técnico José Mourinho enxerga em Yan Diomande o perfil ideal para compor o elenco, tendo em vista a capacidade da joia em atuar em ambos os lados do campo, sua força física e habilidade técnica. Além do marfinense, o Real Madrid tem buscado novos nomes nesta janela de transferências, e já anunciou as contratações de Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries e Marc Cucurella.

Bernardo Silva, aliás, é mais uma das opções para o setor, mas Diomande pode oferecer ao clube de Madri mais polivalência e velocidade, características diferentes do atacante português que deixou o City nesta temporada.

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Diomande foi destaque na Copa do Mundo

Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim
Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Yan Diomande teve uma ascensão meteórica, tendo saído da DME Academy, nos Estados Unidos, para o futebol europeu em menos de dois anos. Na última edição da Bundesliga, o ponta fez 12 gols e nove assistências em 33 partidas, ajudando o RB Leipzig a conquistar a terceira colocação e a vaga na Champions League. O jogador tem a maior eficiência nos dribles entre todos os pontas da Europa com pelo menos 50 tentativas no enfrentamento um contra um.

O desempenho na Copa do Mundo de 2026 valorizou ainda mais o atacante. Yan Diomande é o primeiro jogador neste século a conseguir criar mais de dez chances e concluir mais de dez dribles em seus três primeiros jogos da Copa, marca que não era atingida desde 1990. O jornal The Athletic destaca que o valor de mercado do jogador saltou de 1,5 milhão de euros para cerca de 90 milhões de euros em apenas uma temporada.

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Real Madrid pode enfrentar resistência do RB Leipzig

Apesar do interesse de PSG, Liverpool e Manchester City e Real Madrid por Diomande, o RB Leipzig não pretende ceder nas negociações. O diretor esportivo do clube, Marcel Schäfer, declarou publicamente a intenção de manter o atleta.

Nossa clara intenção é que Yan Diomande jogue pelo RB Leipzig no próximo ano — afirmou o dirigente, ressaltando que o contrato do jogador é válido até junho de 2030 e não possui cláusula de rescisão.

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A imprensa britânica afirma que o clube só aceitaria abrir conversas por valores entre 120 e 130 milhões de euros. Caso a transferência seja concretizada pelos valores desejados pelo Leipzig, Yan Diomande superará as vendas de Josko Gvardiol e Benjamin Sesko jogador que mais rendeu lucros ao clube austríaco.

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