Real Madrid mira destaque da Copa que pode disputar posição com Rodrygo Atacante atua pelo lado direito do ataque, mas também pode atuar pelo setor esquerdo

O Real Madrid tem interesse na contratação do atacante Yan Diomande, do RB Leipzig, de acordo com informações publicadas pelo jornal inglês The Athletic. O jovem de 19 anos, que foi um dos destaque da Costa do Marfim na última Copa do Mundo, é prioridade para o clube espanhol, que busca reforçar o setor ofensivo para a temporada 2026/2027. A entrada dos merengues na disputa bagunça a briga por Diomande, já que o jogador chegou a estar perto de acertar com o Paris Saint-Germain (PSG) e recebeu uma proposta de 100 milhões de euros do Liverpool, que foi recusada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Caso seja contratado pelo Real Madrid, Diomande pode substituir Rodrygo

Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha na Copa (Foto: Cole Burston / AFP)

A diretoria madrilenha enxerga a necessidade de encontrar uma alternativa para o lado direito do ataque, já que Brahim Díaz, que atua pelo setor, pode ser negociado nesta janela de transferências. A posição também costuma ser ocupada pelo brasileiro Rodrygo, que se recupera de uma grave lesão no ligamento e no menisco do joelho direito, sofrida há cerca de quatro meses. Embora o atacante esteja acelerando o processo de reabilitação com fisioterapia e exercícios internos no Real Madrid, a previsão de retorno aos gramados é apenas para janeiro de 2027.

continua após a publicidade

O técnico José Mourinho enxerga em Yan Diomande o perfil ideal para compor o elenco, tendo em vista a capacidade da joia em atuar em ambos os lados do campo, sua força física e habilidade técnica. Além do marfinense, o Real Madrid tem buscado novos nomes nesta janela de transferências, e já anunciou as contratações de Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries e Marc Cucurella.

Bernardo Silva, aliás, é mais uma das opções para o setor, mas Diomande pode oferecer ao clube de Madri mais polivalência e velocidade, características diferentes do atacante português que deixou o City nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ PSG fecha contratação de astro da França criticado na Copa

Diomande foi destaque na Copa do Mundo

Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Yan Diomande teve uma ascensão meteórica, tendo saído da DME Academy, nos Estados Unidos, para o futebol europeu em menos de dois anos. Na última edição da Bundesliga, o ponta fez 12 gols e nove assistências em 33 partidas, ajudando o RB Leipzig a conquistar a terceira colocação e a vaga na Champions League. O jogador tem a maior eficiência nos dribles entre todos os pontas da Europa com pelo menos 50 tentativas no enfrentamento um contra um.

O desempenho na Copa do Mundo de 2026 valorizou ainda mais o atacante. Yan Diomande é o primeiro jogador neste século a conseguir criar mais de dez chances e concluir mais de dez dribles em seus três primeiros jogos da Copa, marca que não era atingida desde 1990. O jornal The Athletic destaca que o valor de mercado do jogador saltou de 1,5 milhão de euros para cerca de 90 milhões de euros em apenas uma temporada.

continua após a publicidade

Real Madrid pode enfrentar resistência do RB Leipzig

Apesar do interesse de PSG, Liverpool e Manchester City e Real Madrid por Diomande, o RB Leipzig não pretende ceder nas negociações. O diretor esportivo do clube, Marcel Schäfer, declarou publicamente a intenção de manter o atleta.

— Nossa clara intenção é que Yan Diomande jogue pelo RB Leipzig no próximo ano — afirmou o dirigente, ressaltando que o contrato do jogador é válido até junho de 2030 e não possui cláusula de rescisão.

continua após a publicidade

A imprensa britânica afirma que o clube só aceitaria abrir conversas por valores entre 120 e 130 milhões de euros. Caso a transferência seja concretizada pelos valores desejados pelo Leipzig, Yan Diomande superará as vendas de Josko Gvardiol e Benjamin Sesko jogador que mais rendeu lucros ao clube austríaco.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.