Holanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010
Equipe de Ronald Koeman tem leve vantagem no retrospecto geral
Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, em suas respectivas estreias na Copa do Mundo. O duelo marca um reencontro com histórico curto, mas equilibrado, entre as seleções em competições internacionais e amistosos.
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No retrospecto geral, Holanda e Japão já se enfrentaram em três oportunidades. A seleção europeia leva vantagem com duas vitórias, enquanto houve um empate entre as equipes.
Em termos de desempenho, a Holanda soma cerca de 78% de aproveitamento no confronto direto, contra aproximadamente 11% do Japão. No total, os holandeses marcaram seis gols, enquanto os japoneses balançaram as redes duas vezes.
Nos encontros entre as seleções, em amistoso realizado em 2009, a Holanda venceu por 3 a 0. Já em 2010, pela Copa do Mundo da África do Sul, triunfo holandês por 1 a 0. O terceiro duelo aconteceu em 2013 e terminou empatado em 2 a 2, também em amistoso.
O confronto de 2010, no Mundial da África do Sul, é o mais lembrado. Na ocasião, a Holanda sofreu para superar os japoneses e só garantiu a vitória após uma falha do goleiro Kawashima, que espalmou um chute de Wesley Sneijder para dentro do próprio gol.
Números de Holanda x Japão
Na história
- 3 jogos
- 2 vitórias da Holanda
- 1 empate
- 78% de aproveitamento para a Holanda
- 11% de aproveitamento para o Japão
- 6 gols marcados pela Holanda
- 2 gols marcados pelo Japão
Jogos
- Holanda 3-0 Japão - Amistoso (2009)
- Holanda 1-0 Japão - Copa do Mundo (2010)
- Holanda 2-2 Japão - Amistoso (2013)
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