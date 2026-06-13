Holanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010 Equipe de Ronald Koeman tem leve vantagem no retrospecto geral

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), às 17h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, em suas respectivas estreias na Copa do Mundo. O duelo marca um reencontro com histórico curto, mas equilibrado, entre as seleções em competições internacionais e amistosos.

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No retrospecto geral, Holanda e Japão já se enfrentaram em três oportunidades. A seleção europeia leva vantagem com duas vitórias, enquanto houve um empate entre as equipes.

Em termos de desempenho, a Holanda soma cerca de 78% de aproveitamento no confronto direto, contra aproximadamente 11% do Japão. No total, os holandeses marcaram seis gols, enquanto os japoneses balançaram as redes duas vezes.

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Nos encontros entre as seleções, em amistoso realizado em 2009, a Holanda venceu por 3 a 0. Já em 2010, pela Copa do Mundo da África do Sul, triunfo holandês por 1 a 0. O terceiro duelo aconteceu em 2013 e terminou empatado em 2 a 2, também em amistoso.

O confronto de 2010, no Mundial da África do Sul, é o mais lembrado. Na ocasião, a Holanda sofreu para superar os japoneses e só garantiu a vitória após uma falha do goleiro Kawashima, que espalmou um chute de Wesley Sneijder para dentro do próprio gol.

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Ayumu Seko, um dos destaques da seleção japonesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

Números de Holanda x Japão

Na história

3 jogos 2 vitórias da Holanda 1 empate 78% de aproveitamento para a Holanda 11% de aproveitamento para o Japão 6 gols marcados pela Holanda 2 gols marcados pelo Japão

Jogos

Holanda 3-0 Japão - Amistoso (2009) Holanda 1-0 Japão - Copa do Mundo (2010) Holanda 2-2 Japão - Amistoso (2013)

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