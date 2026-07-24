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Klopp é apresentado pela Alemanha: 'Critiquem-me se algo não funcionar'

Após deixar o Liverpool em 2024, Klopp volta a exercer a função de treinador

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 08:51
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Apresentação de Klopp na seleção alemã
Klopp é anunciado como técnico da Alemanha (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

A Federação Alemã de Futebol oficializou, nesta sexta-feira (24), a contratação do técnico Jürgen Klopp para o comando da seleção nacional. O ex-treinador do Liverpool, de 59 anos, firmou um vínculo válido até 2030, assumindo a missão de liderar a tetracampeã mundial.

O anúncio contou com a presença do presidente da entidade, Bernd Neuendorf, e do vice-presidente, Hans-Joachim Watzke. Em suas primeiras palavras à frente do time germânico, Klopp destacou o peso do novo desafio:

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— É uma grande honra estar aqui. O que tem acontecido comigo nestes últimos dias é que parece que um filme está passando na minha cabeça. Várias coisas estão passando pela minha mente. Eu já tinha uma ideia da dimensão do trabalho de técnico de uma seleção. Mas quando você se envolve com isso, sente a magnitude e a responsabilidade ainda mais. Sabendo de onde eu vim, era inimaginável para mim que um dia chegaria a este ponto.

Ciente da pressão que cerca o cargo, o comandante deixou claro que sua permanência estará condicionada aos resultados e ao respeito mútuo, sem apego a multas rescisórias:

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— No dia em que vocês não me quiserem mais, basta dizerem. E eu vou embora. Sem indenização. Se amanhã vocês disserem que ele é ruim, eu vou embora. Não basta uma pessoa, teria que ser mais do que isso. Se a Federação Alemã disser que ele é ruim, eu vou embora. Se vocês se comportarem mal e não deixarem minha família em paz, eu vou embora.

Apresentação de Klopp na Alemanha
Telefone com a apresentação de Jurgen Klopp na Alemanha (Foto: by John MACDOUGALL / AFP)

— Critiquem-me se algo não funcionar. Estou disposto a trabalhar nisso. O importante é o trabalho. Jürgen Klopp não tem carreira depois da seleção. Este é o ponto alto da minha carreira — afirmou Klopp.

O auge de uma trajetória de longevidade


Apesar da vitoriosa bagagem no futebol europeu, este será apenas o quarto trabalho da carreira de Klopp — um profissional marcado pela longevidade nos projetos que assume. Foram sete anos e meio à frente do Mainz 05, mais sete anos no Borussia Dortmund e uma passagem lendária de nove anos pelo Liverpool.

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No clube inglês, de onde se despediu ao fim da temporada 2023/24 consagrado como um dos maiores ídolos da história recente de Anfield, o treinador conquistou títulos marcantes, com destaque para a Liga dos Campeões, a Premier League e o Mundial de Clubes.

Afastado do banco de reservas desde a saída da Inglaterra, o técnico atuava recentemente como diretor global de futebol do grupo Red Bull — função na qual realizou, inclusive, visitas institucionais ao Red Bull Bragantino, no Brasil. Agora, Klopp retoma a rotina à beira do gramado no projeto que ele próprio classifica como o ápice de sua jornada esportiva.

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