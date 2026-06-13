Pela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entenda Holandês tenta repetir o impacto do ídolo argentino, que balançou as redes na Alemanha quando ainda defendia o Timão

A Holanda estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), diante do Japão. Essa será a primeira oportunidade para o meia-atacante Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, repetir um feito de Carlos Tevez, atacante da Argentina: marcar um gol na competição representando o clube alvinegro.

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O feito aconteceu em 2006, quando o argentino ainda vestia a camisa do Timão e vinha, um ano antes, do título do Campeonato Brasileiro pelo clube. Carlos Tevez iniciou aquela Copa do Mundo no banco de reservas e não foi utilizado na estreia da Argentina, na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

Sua primeira participação ocorreu na rodada seguinte, quando entrou no lugar de Javier Saviola e marcou um dos gols na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro (país unificado que se dividiria anos depois).

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O gol do argentino, que vestia a camisa 11 da equipe, foi em grande estilo: após receber passe pelo lado esquerdo do campo, deu uma caneta no primeiro zagueiro, passou por outro defensor e bateu com categoria no canto do goleiro Jevrić. Esse foi o último gol de um jogador que representava o Corinthians em Copas do Mundo.

Depois, foi escalado como titular diante da Holanda, ainda na fase de grupos, e terminou a partida eleito o melhor em campo pela Fifa. A Argentina foi eliminada nas quartas de final, após empate por 1 a 1 com a Alemanha e derrota nos pênaltis. Ao todo, foram quatro partidas disputadas e um gol marcado pelo atacante.

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Carlos Tévez foi o último jogador do Corinthians a marcar um gol em uma Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Fifa)

Como chega Memphis Depay para a Copa do Mundo?

Memphis participou de dois jogos do Corinthians antes da convocação final para a Copa do Mundo. Pela Holanda, esteve em campo diante da Argélia, em amistoso preparatório, mas ficou de fora do confronto contra o Uzbequistão, sem sequer sair do banco de reservas.

O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, falou sobre a possibilidade de Memphis Depay ser titular na estreia da equipe.

— Sabemos que Memphis teve algumas lesões. Ele não jogou nas últimas semanas, mas está de volta. A cada dia está mais próximo de estar 100% fisicamente. Conhecemos a qualidade dele. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa e precisamos dele. Se quisermos conquistar algo neste torneio, precisamos de todos os nossos jogadores, mas certamente também precisamos de Memphis Depay — disse Koeman em coletiva no dia 11 de junho.

— Fui uma vez ao Brasil, em São Paulo, para conversar com Memphis e conhecer as instalações do Corinthians. Também quis acompanhar o nível da competição. É um campeonato forte, com equipes de qualidade. Mas as lesões acabaram atrasando sua condição física ideal. Agora estamos trabalhando para deixá-lo pronto e totalmente recuperado. Vamos avaliar isso dia após dia — completou.

Memphis Depay com a camisa da Holanda em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

Memphis Depay pela Holanda (Geral):

108 jogos (91 titular)

55 gols

32 assistências

Memphis Depay em Copa do Mundo

9 jogos (4 titular) 3 gols 1 assistência 119 minutos para participar de gol 1.8 finalizações (1.0 no gol) por jogo 56% pontaria na finalização 33% conversão de chances claras 0.7 passes decisivos por jogo 5.3 chutes para marcar gol Nota Sofascore 6.97

Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

1 . 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas 2 . 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 3 . 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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