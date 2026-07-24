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Seleção carrasca do Brasil na Copa anuncia novo treinador

Ex-meio-campista holandês assume seleção belga com contrato válido até a Euro de 2028

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 12:15
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Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo
Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Bélgica anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação de Mark Van Bommel como novo técnico da seleção. O ex-meio-campista holandês substitui Rudi Garcia no comando dos Diabos Vermelhos e assinou contrato até a disputa da Eurocopa de 2028.

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Aos 49 anos, Van Bommel se torna apenas o segundo treinador holandês a dirigir a seleção belga, repetindo o caminho de Dick Advocaat, que comandou a equipe entre 2019 e 2020. Como treinador, iniciou a carreira em 2018 e acumula passagens por PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp.

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Título histórico na Bélgica

Foi justamente no Royal Antwerp que Van Bommel viveu seu principal momento como técnico. Na temporada 2022/23, comandou a equipe na conquista do Campeonato Belga, da Copa da Bélgica e da Supercopa, completando uma campanha histórica pelo clube.

Antes de iniciar a carreira como treinador, Van Bommel atuou por clubes como PSV, Bayern de Munique, Barcelona e Milan, além de defender a seleção da Holanda em 79 partidas.

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Van Bommel atuou pela Holanda na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010
Van Bommel atuou pela Holanda na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010 (Foto: Reprodução/Instagram)

Primeiras palavras no cargo

Ao ser anunciado pela Federação Belga de Futebol, Van Bommel comemorou a oportunidade de assumir a equipe nacional.

— É uma enorme honra me tornar treinador da Bélgica. Quero agradecer à Federação Belga de Futebol pela confiança. A Bélgica tem jogadores excepcionais e um enorme potencial. O sucesso nunca é garantido, mas trabalho duro, honestidade e comprometimento, sim. Vamos dar tudo para ajudar essa equipe a evoluir a cada dia e deixar os belgas orgulhosos. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores e iniciar esse novo capítulo juntos.

Mark van Bommel - seleção da bélgica
Mark van Bommel é o novo treinador da seleção da Bélgica (Foto: Tom Goyvaerts / BELGA / AFP)

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