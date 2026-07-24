Seleção carrasca do Brasil na Copa anuncia novo treinador
Ex-meio-campista holandês assume seleção belga com contrato válido até a Euro de 2028
A Bélgica anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação de Mark Van Bommel como novo técnico da seleção. O ex-meio-campista holandês substitui Rudi Garcia no comando dos Diabos Vermelhos e assinou contrato até a disputa da Eurocopa de 2028.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Aos 49 anos, Van Bommel se torna apenas o segundo treinador holandês a dirigir a seleção belga, repetindo o caminho de Dick Advocaat, que comandou a equipe entre 2019 e 2020. Como treinador, iniciou a carreira em 2018 e acumula passagens por PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp.
Título histórico na Bélgica
Foi justamente no Royal Antwerp que Van Bommel viveu seu principal momento como técnico. Na temporada 2022/23, comandou a equipe na conquista do Campeonato Belga, da Copa da Bélgica e da Supercopa, completando uma campanha histórica pelo clube.
Antes de iniciar a carreira como treinador, Van Bommel atuou por clubes como PSV, Bayern de Munique, Barcelona e Milan, além de defender a seleção da Holanda em 79 partidas.
Primeiras palavras no cargo
Ao ser anunciado pela Federação Belga de Futebol, Van Bommel comemorou a oportunidade de assumir a equipe nacional.
— É uma enorme honra me tornar treinador da Bélgica. Quero agradecer à Federação Belga de Futebol pela confiança. A Bélgica tem jogadores excepcionais e um enorme potencial. O sucesso nunca é garantido, mas trabalho duro, honestidade e comprometimento, sim. Vamos dar tudo para ajudar essa equipe a evoluir a cada dia e deixar os belgas orgulhosos. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores e iniciar esse novo capítulo juntos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade
Futebol Internacional
Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados'Há 12 minutos
Corinthians
Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro MilansHá 14 minutos
Fluminense
Fluminense anuncia saída de zagueiro Davi Schuindt para o futebol europeuHá 26 minutos
Futebol Internacional
Após 'não' de Guardiola, Pirlo fica perto de assumir a ItáliaHá 44 minutos
Futebol Internacional
Arsenal prepara oferta por Julián Álvarez com astro na trocaHá 47 minutos
Futebol Feminino
TMJ prepara expansão no Brasil e vê país no centro do crescimento do futebol femininoHá 48 minutos
Mais LANCE!