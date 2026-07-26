Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias Torcedores acreditam que a decisão foi armada para a Espanha vencer

Há uma semana, a Espanha sagrou-se campeã do mundo após bater a Argentina e, desde então, torcedores da Albiceleste têm divulgado e comentado teorias hipotéticas sobre o vice-campeonato. De acordo com essas versões, a Copa do Mundo teria sido armada para a alegria dos europeus e o fracasso dos sul-americanos.

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O jornalista Pablo Carrozza denunciou, sem apresentar provas, um esquema que teria feito Gianni Infantino, presidente da Fifa, entregar a taça para um campeão europeu — no caso, a Espanha. Segundo o repórter, a atitude seria motivada pelo interesse do dirigente suíço em ser reeleito no cargo, agradando à Uefa para obter o apoio da confederação.

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O comunicador também se baseou nos números da partida, alegando que o árbitro marcou mais faltas a favor do time de Luis de la Fuente e distribuiu mais cartões para a equipe de Lionel Scaloni. A Argentina terminou o confronto com 25 infrações cometidas, seis cartões amarelos e um vermelho, enquanto a campeã teve 19 faltas assinaladas e nenhum cartão amarelo recebido.

A narrativa ganhou força entre internautas que alegaram que a postura dos campeões de 2022 de abdicar da posse de bola e não chutar ao gol até o segundo tempo da prorrogação teria sido uma forma de protesto contra o que, supostamente, foram obrigados a fazer: deixar que a Espanha vencesse.

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Pablo Carrozza denúnciou possível manipulação na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Vídeo de Messi e jogadores da Argentina antes da final

Um vídeo de Lionel Messi conversando com os jogadores nos corredores de acesso ao gramado do estádio da final reforçou as teorias. No registro, o camisa 10 teria pedido aos companheiros, antes de enfrentarem a Espanha, que esquecessem tudo e focassem apenas no futebol.

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Roberto Ayala, um dos auxiliares técnicos da comissão de Lionel Scaloni, comentou a repercussão das imagens e deixou claro que não há nada fora do comum na atitude do capitão.

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— São coisas que ouvimos e dizemos: 'Eles (conspiracionistas) não podem estar dizendo essas coisas'. Porque nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Houve uma equipe que jogou melhor, só isso, não há necessidade de procurar mais nada. Precisamos apenas falar de futebol, sobre o que realmente aconteceu em campo. Qualquer outra coisa é irrelevante — disse Roberto.

Veja o vídeo de Messi e companheiros antes da final:

Este video de Messi en la previa de la final hablando de "olvidar todo lo que pasó"... 😳🇦🇷 pic.twitter.com/4q6d755UHh — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 20, 2026

Em outro vídeo que viralizou durante a semana, o lateral Tagliafico aparece na saída dos vestiários, antes de entrar em campo. No corte, torcedores afirmaram que o atleta já sabia de algo e estaria próximo de chorar por conta disso.

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Cada video que sale es PEOR, tagliafico estaba al borde del llanto pic.twitter.com/PraJcbBI8z — Ingrid 🇦🇷 (@iingridrod) July 22, 2026

Campeões do mundo reprovam teorias sobre a final da Copa

Leandro Paredes falou sobre as suposições

Titular de grande parte da campanha da Argentina na Copa do Mundo, Leandro Paredes comentou o que foi dito ao longo da semana fora dos gramados e deu a sua opinião sobre a possibilidade de manipulações. O jogador do Boca Juniors afirmou que a Espanha mereceu o título e que nada mais importa.

— Essas são coisas das quais não damos bola. Estamos conscientes de que fizemos um grande Mundial, de que a Espanha foi superior e mereceu ser campeã — disse Paredes após seu retorno à Argentina.

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Paredes, da Argentina, esteve envolvido em confusão na final da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mario Kempes também reprovou as narrativas criadas

Campeão do mundo em 1978 com a seleção argentina, Mario Kempes também não gostou dos protestos acerca da veracidade dos fatos envolvendo a conquista espanhola. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador afirmou que é preciso desconsiderar ideias infundadas.

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— Não vou mentir, não foi o jogo que todos esperávamos. Notamos que o time não esteve no nível dos três jogos anteriores. E isso acontece no futebol, é assim: existem dias melhores e piores. Eu vivi isso muitas vezes, mil vezes talvez, mas temos que seguir adiante. Mas daí para as coisas que estamos vendo circular nas redes vai uma diferença enorme — iniciou.

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— Por isso eu lhes peço uma coisa, por favor: se queremos ser exigentes com a equipe, sejamos como se deve, mas não vamos dar eco a qualquer coisa que circule sem fundamento — complementou Mario Kampes.

Veja a publicação feita pelo ex-jogador:

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