Torcedores reagem ao novo clube de Vozinha, sensação da Copa Jogador fechou com o Colo-Colo, do Chile

O goleiro Vozinha, que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde e se tornou um sucesso nas redes sociais, será o novo arqueiro do Colo-Colo, equipe do Chile. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a negociação do atleta, que já tem 40 anos.

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Veja o que os fãs disseram nas redes:

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

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O goleiro cabo-verdiano se tornou um fenômeno nas redes sociais. Durante a partida entre Espanha e Cabo Verde, na Copa do Mundo, os jogadores que, posteriormente, se tornariam campeões do mundo, foram impedidos por Vozinha.

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O jogo foi a estreia da Espanha na Copa, e a estreia de Cabo Verde em Copas. Com muita valentia, os cabo-verdianos conseguiram empatar com os espanhóis, por 0 a 0. Além da grande atuação dos defensores da seleção dos tubarões, Vozinha teve uma enorme parcela de culpa pela falta de efetividade espanhola.

Durante este jogo, a transmissão da CazéTV fez uma campanha para conseguir seguidores ao jogador, que tinha apenas 50 mil fãs no Instagram no início do duelo. No entanto, quando a partida acabou, seus números já ultrapassavam a casa do milhão. Hoje, Vozinha conta com quase 30 milhões de fãs no Instagram.

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Fã do futebol brasileiro

Durante a Copa do Mundo, Vozinha relatou que era muito fã do Brasil. Segundo ele, gosta muito de assistir às novelas brasileiras, e sempre gostou muito de Rogério Ceni. O goleiro cabo-verdiano disse que sempre admirou o lendário arqueiro do São Paulo, que hoje é treinador do Bahia.

Durante a competição, um torcedor São-Paulino o presenteou com uma camisa do Tricolor Paulista, que fazia homenagem ao manto que Rogério Ceni vestiu na partida que garantiu o tricampeonato mundial do Tricolor, contra o Liverpool, em 2005.

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