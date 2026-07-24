Torcedores reagem ao novo clube de Vozinha, sensação da Copa
Jogador fechou com o Colo-Colo, do Chile
O goleiro Vozinha, que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde e se tornou um sucesso nas redes sociais, será o novo arqueiro do Colo-Colo, equipe do Chile. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a negociação do atleta, que já tem 40 anos.
➡️ Vozinha vai jogar em equipe da América do Sul após destaque na Copa do Mundo
Veja o que os fãs disseram nas redes:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
O goleiro cabo-verdiano se tornou um fenômeno nas redes sociais. Durante a partida entre Espanha e Cabo Verde, na Copa do Mundo, os jogadores que, posteriormente, se tornariam campeões do mundo, foram impedidos por Vozinha.
O jogo foi a estreia da Espanha na Copa, e a estreia de Cabo Verde em Copas. Com muita valentia, os cabo-verdianos conseguiram empatar com os espanhóis, por 0 a 0. Além da grande atuação dos defensores da seleção dos tubarões, Vozinha teve uma enorme parcela de culpa pela falta de efetividade espanhola.
Durante este jogo, a transmissão da CazéTV fez uma campanha para conseguir seguidores ao jogador, que tinha apenas 50 mil fãs no Instagram no início do duelo. No entanto, quando a partida acabou, seus números já ultrapassavam a casa do milhão. Hoje, Vozinha conta com quase 30 milhões de fãs no Instagram.
Fã do futebol brasileiro
Durante a Copa do Mundo, Vozinha relatou que era muito fã do Brasil. Segundo ele, gosta muito de assistir às novelas brasileiras, e sempre gostou muito de Rogério Ceni. O goleiro cabo-verdiano disse que sempre admirou o lendário arqueiro do São Paulo, que hoje é treinador do Bahia.
Durante a competição, um torcedor São-Paulino o presenteou com uma camisa do Tricolor Paulista, que fazia homenagem ao manto que Rogério Ceni vestiu na partida que garantiu o tricampeonato mundial do Tricolor, contra o Liverpool, em 2005.
Os 10 jogadores que mais ganharam seguidores durante a Copa
- Erling Haaland (Noruega) | +30,7 milhões (total: 71,2 milhões)
- Vozinha (Cabo Verde) | +29,4 milhões (total: 29,4 milhões)
- Cristiano Ronaldo (Portugal) | +12 milhões (total: 677 milhões)
- Jude Bellingham (Inglaterra) | +10,1 milhões (total: 51,3 milhões)
- Neymar (Brasil) | +9 milhões (total: 242 milhões)
- Lionel Messi (Argentina) | +7,5 milhões (total: 513,5 milhões)
- Lamine Yamal (Espanha) | +6,6 milhões (total: 49,7 milhões)
- Gilberto Mora (México) | +6,6 milhões (total: 7,6 milhões)
- Endrick (Brasil) | +6 milhões (total: 23,9 milhões)
- Michael Olise (França) | +5,5 milhões (total: 10,7 milhões)
Tudo sobre
Fora de Campo
Alvo do Real Madrid na janela de transferências movimenta a internetHá 1 hora
Fora de Campo
Luiz Henrique acumula supostas multas na Rússia e pode ser detido, diz portal russoHá 2 horas
Corinthians
Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'Há 3 horas
Fora de Campo
Vini Jr revive meme com Haaland na Copa ao lado de Terry CrewsHá 4 horas
Fora de Campo
LeBron James escolhe 76ers e torcedores reagem: 'Me iludi'Há 5 horas
Fora de Campo
Neto responde Neymar após ser chamado de otário: 'Não tenho medo'Há 6 horas
Mais LANCE!