logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Torcedores reagem ao novo clube de Vozinha, sensação da Copa

Jogador fechou com o Colo-Colo, do Chile

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
24/07/2026 20:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O goleiro Vozinha, que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde e se tornou um sucesso nas redes sociais, será o novo arqueiro do Colo-Colo, equipe do Chile. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a negociação do atleta, que já tem 40 anos.

➡️ Vozinha vai jogar em equipe da América do Sul após destaque na Copa do Mundo

Veja o que os fãs disseram nas redes:

Vozinha goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo
Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte no futebol mundial

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

O goleiro cabo-verdiano se tornou um fenômeno nas redes sociais. Durante a partida entre Espanha e Cabo Verde, na Copa do Mundo, os jogadores que, posteriormente, se tornariam campeões do mundo, foram impedidos por Vozinha.

continua após a publicidade

O jogo foi a estreia da Espanha na Copa, e a estreia de Cabo Verde em Copas. Com muita valentia, os cabo-verdianos conseguiram empatar com os espanhóis, por 0 a 0. Além da grande atuação dos defensores da seleção dos tubarões, Vozinha teve uma enorme parcela de culpa pela falta de efetividade espanhola.

Durante este jogo, a transmissão da CazéTV fez uma campanha para conseguir seguidores ao jogador, que tinha apenas 50 mil fãs no Instagram no início do duelo. No entanto, quando a partida acabou, seus números já ultrapassavam a casa do milhão. Hoje, Vozinha conta com quase 30 milhões de fãs no Instagram.

continua após a publicidade

Fã do futebol brasileiro

Durante a Copa do Mundo, Vozinha relatou que era muito fã do Brasil. Segundo ele, gosta muito de assistir às novelas brasileiras, e sempre gostou muito de Rogério Ceni. O goleiro cabo-verdiano disse que sempre admirou o lendário arqueiro do São Paulo, que hoje é treinador do Bahia.

Durante a competição, um torcedor São-Paulino o presenteou com uma camisa do Tricolor Paulista, que fazia homenagem ao manto que Rogério Ceni vestiu na partida que garantiu o tricampeonato mundial do Tricolor, contra o Liverpool, em 2005.

continua após a publicidade

Os 10 jogadores que mais ganharam seguidores durante a Copa

  • Erling Haaland (Noruega) | +30,7 milhões (total: 71,2 milhões)
  • Vozinha (Cabo Verde) | +29,4 milhões (total: 29,4 milhões)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) | +12 milhões (total: 677 milhões)
  • Jude Bellingham (Inglaterra) | +10,1 milhões (total: 51,3 milhões)
  • Neymar (Brasil) | +9 milhões (total: 242 milhões)
  • Lionel Messi (Argentina) | +7,5 milhões (total: 513,5 milhões)
  • Lamine Yamal (Espanha) | +6,6 milhões (total: 49,7 milhões)
  • Gilberto Mora (México) | +6,6 milhões (total: 7,6 milhões)
  • Endrick (Brasil) | +6 milhões (total: 23,9 milhões)
  • Michael Olise (França) | +5,5 milhões (total: 10,7 milhões)
Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho em treino do Real Madrid

Fora de Campo

Alvo do Real Madrid na janela de transferências movimenta a internet

Há 1 hora
Luiz Henrique brilha com a camisa do Zenit (Foto: Divulgação)

Fora de Campo

Luiz Henrique acumula supostas multas na Rússia e pode ser detido, diz portal russo

Há 2 horas
Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Corinthians

Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'

Há 3 horas
Vini Jr publica foto com Terry Crews

Fora de Campo

Vini Jr revive meme com Haaland na Copa ao lado de Terry Crews

Há 4 horas
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

Fora de Campo

LeBron James escolhe 76ers e torcedores reagem: 'Me iludi'

Há 5 horas
Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto responde Neymar após ser chamado de otário: 'Não tenho medo'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Ge TV Copa do Mundo

Direção da Globo adverte equipe da GeTV após divergência sobre Palmeiras

Christian Volpato, jogador da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após abordagem policial

Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing

Edu Dracena lamenta ausência de acordo do Palmeiras com Danilo: 'Importante'

Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da Copa

Pedro Certeza com camisa do Botafogo de bucket

Pedro Certezas não perdoa post de Danilo, do Botafogo: 'Rala'

Rafael Leão - Milan 3x0 Rennes

Rafael Leão fala em jogar no Brasil: 'Gostei do Corinthians'

Olise, da França, é visto jogando pelada em Nova York nos Estados Unidos

Olise, da França, é visto em pelada nos EUA e web reage: 'Incrível'

Família brasileira antes da final entre Espanha e Argentina

Família brasileira hostilizada por argentinos na Copa relata momentos de tensão

Rosalía, Mia Khalifa, Argentina, Messi

Rosalía tem homenagem cancelada por polêmica com Mia Khalifa e Argentina

Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo

Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'

Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão

Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Neymar durante torneio de pôquer

Neymar xinga Craque Neto após polêmica com pôquer; veja

Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória