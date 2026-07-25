Jogadores da Espanha são flagrados em momento de carinho após título da Copa Autor do gol do título está em Ibiza com companheiro de time

Ferran Torres, do Barcelona, e Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, foram vistos em momentos de carinho após o título mundial da Espanha sobre a Argentina. Os heróis espanhóis foram fotografados e, em um dos registros, é possível ver o autor do gol do bicampeonato beijando o pescoço do companheiro. Ambos estão em Ibiza aproveitando os dias de férias após o torneio.

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Llorente estava acompanhado da esposa, Paddy Charlotte, enquanto, de acordo com jornais espanhóis, Ferran está solteiro há algumas semanas, após o término do namoro com Martina Hunter. As fotos foram feitas na baía de Cala Jondal.

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Veja algumas fotos de Ferran Torres e Marcos Llorente em Ibiza:

Marcos Llorente e Ferran Torres foram para Ibiza após o título da Espanha sobre a Argentina na Copa do Mundo (Foto: The Grosby Group)

Quem é Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa?

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, no último domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e conquistou o título da Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória saiu no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, com Ferran Torres, atacante do Barcelona, que transformou um Mundial marcado por críticas em uma campanha com final de herói.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

De promessa do Valencia ao título mundial

Nascido em Foios, na Espanha, em 29 de fevereiro de 2000, Ferran Torres iniciou a carreira nas categorias de base do Valencia, onde estreou profissionalmente em 2017. O atacante rapidamente se firmou entre os titulares e deixou o clube como o jogador mais jovem a alcançar 50 partidas pela equipe, além de conquistar a Copa do Rei de 2018/19.

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Em 2020, foi contratado pelo Manchester City, onde trabalhou com Pep Guardiola, conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa, além de marcar o primeiro hat-trick da carreira. No fim de 2021, acertou a transferência para o Barcelona, em negociação de 55 milhões de euros, passando a integrar o elenco blaugrana.

Virou protagonista no Barcelona

Apesar do bom início na carreira, Ferran Torres ganhou fama de desperdiçar chances de gol durante seus primeiros anos no Barcelona. Um dos episódios mais marcantes ocorreu na Liga Europa de 2021/22, diante do Napoli, quando marcou um gol de pênalti, mas perdeu diversas oportunidades claras e deixou o gramado chorando.

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O atacante conseguiu dar a volta por cima nas temporadas seguintes. Em 2025/26, viveu o melhor momento da carreira ao marcar 21 gols em 49 partidas pelo Barcelona, conquistando o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

De vilão a herói na Copa do Mundo

Mesmo chegando ao Mundial em grande fase, Ferran Torres foi alvo de críticas durante a fase de grupos. Segundo dados da Fifa, ele terminou a primeira fase entre os jogadores com maior índice de gols esperados (xG), mas não conseguiu balançar as redes, tornando-se um dos atacantes menos eficientes nas finalizações.

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A pressão aumentou depois que um gol marcado contra a Arábia Saudita foi anulado por impedimento. Imagens da transmissão mostraram o atacante dizendo "por favor, que seja gol" enquanto aguardava a revisão do lance, episódio que repercutiu nas redes sociais e reforçou sua fama de desperdiçar oportunidades.

Na decisão da Copa do Mundo, porém, Ferran Torres mudou sua história. O atacante marcou o gol da vitória sobre a Argentina no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação e garantiu o bicampeonato mundial da Espanha, encerrando o torneio como o herói da conquista.

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