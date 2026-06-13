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Holanda x Japão: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 23:50
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As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV (Globoplay) e CazéTV.

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    Ficha do jogo

    HOL
    JPN
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    14/06/2026, 17:00
    Local
    Dallas Stadium - Arlington, Texas
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Holanda inicia mais uma tentativa de conquistar o título inédito da Copa do Mundo. Vice-campeã em 2010 e terceira colocada em 2014, a seleção comandada por Ronald Koeman chega ao Mundial cercada de expectativa, mas após uma preparação que deixou alguns sinais de alerta.

    Nos amistosos mais recentes, a Laranja Mecânica foi derrotada pela Argélia e venceu o Uzbequistão com dificuldades. Além disso, o técnico ainda monitora a situação física de Memphis Depay, que se recupera de lesão e pode começar a partida no banco de reservas. O meia Jurrien Timber foi cortado da competição após sofrer uma lesão.

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    Do outro lado, o Japão chega embalado por um ciclo bastante positivo. Primeira seleção a garantir vaga em campo para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chamou atenção por resultados expressivos em amistosos, incluindo vitórias sobre Brasil e Alemanha.

    Os japoneses, no entanto, terão uma baixa importante. O volante Wataru Endo, capitão da seleção, foi cortado por lesão e posteriormente anunciou sua aposentadoria da equipe nacional. Mesmo assim, os asiáticos apostam na organização tática, velocidade e intensidade para buscar um resultado histórico na estreia.

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    Tudo sobre Holanda x Japão (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Holanda 🆚 Japão
    Copa do Mundo 2026 – Grupo F

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV (Globoplay) e CazéTV.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟠 Holanda
    Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Summerville, Cody Gakpo e Malen.
    Técnico: Ronald Koeman.

    🔵 Japão
    Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Hiroki Ito; Daichi Kamada, Sano, Ritsu Doan e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda.
    Técnico: Hajime Moriyasu.

    As equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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