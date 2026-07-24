Seleção Brasileira disputa com Portugal o futuro de promessa do Bayern Maycon Cardozo, joia do time alemão, quer disputar a próxima Copa do Mundo

A possibilidade de Maycon Cardozo defender a Seleção Brasileira ganhou repercussão na imprensa espanhola nesta sexta-feira (24). Em reportagem, o "Diario AS" destacou que o atacante de 17 anos, revelação do Bayern de Munique, desperta interesse também de Portugal e ainda não definiu qual seleção representará no futebol internacional. O jornal deu destaque às declarações do jovem ao ge, nas quais ele admitiu que sonha em vestir a camisa do Brasil, embora mantenha as duas opções em aberto.

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Nascido em São Paulo, Maycon possui dupla nacionalidade e ainda não foi convocado por nenhuma seleção de base. Para o periódico espanhol, o crescimento do atacante no Bayern transformou sua situação em uma disputa entre Brasil e Portugal, que acompanham de perto a evolução de um dos principais talentos da geração.

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Maycon Cardozo tem o sonho de jogar pela Seleção Brasileira

Ao repercutir a entrevista concedida ao ge, o Diario AS ressaltou a identificação de Maycon com a Seleção Brasileira desde a infância. Apesar de destacar o respeito pelas duas federações, o jovem afirmou que crescer acompanhando o Brasil influenciou seu sonho de atuar pela equipe pentacampeã do mundo.

– Primeiramente queria falar que eu respeito muito as duas seleções. São duas seleções muito grandes. Ter essas duas nacionalidades é uma coisa muito gratificante. Criança sempre assistia o Brasil, por causa do Neymar também, mas eu sempre apoiava o Brasil. O meu sonho sempre foi jogar pelo Brasil, mas vou sempre estar preparado para as duas seleções. Se Deus quiser vai chegar esse momento que eu vou poder escolher, então vou estar preparado – afirmou.

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– Depois que o Brasil infelizmente perdeu, coloquei na minha cabeça que, na próxima Copa do Mundo, vou fazer de tudo para estar preparado e ser convocado. É o sonho de todo jogador, e um dos maiores sonhos da minha vida. Vou trabalhar duro e dar o meu melhor todos os dias para que, quando 2030 chegar, eu esteja pronto para ser chamado – finalizou

Maycon Cardozo em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Da Tailândia ao elenco principal do Bayern

A reportagem também relembrou a trajetória incomum de Maycon até chegar ao futebol alemão. Filho do ex-atacante Douglas Cardozo, o atacante deixou o Brasil ainda pequeno, quando o pai se transferiu para a Tailândia, e foi justamente no país asiático que iniciou sua formação.

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O desempenho chamou a atenção do Bayern por meio do programa World Squad, iniciativa voltada à captação de jovens talentos ao redor do mundo. A oportunidade abriu caminho para a mudança à Alemanha e, posteriormente, para a promoção às categorias de base do clube bávaro.

O AS destacou que Maycon estreou pela equipe principal na última temporada, sob o comando de Vincent Kompany. Antes de entrar em campo pela Bundesliga, diante do Borussia Mönchengladbach, o treinador fez uma orientação simples ao brasileiro.

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– Faz o que você faz no treino – disse Kompany.

Além da disputa entre Brasil e Portugal, o periódico espanhol classificou Maycon como uma das novas promessas do Bayern de Munique e apontou que a evolução do atacante pode colocá-lo na rota da Copa do Mundo de 2030, objetivo declarado pelo próprio jogador em entrevista ao ge.

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