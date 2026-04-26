Astro da Holanda tem lesão confirmada e está fora da Copa do Mundo

Xavi Simons está fora da Copa do Mundo de 2026. Durante a partida entre Wolves e Tottenham, no sábado (25), pela 34ª rodada da Premier League, o meia holandês rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito após passar por exames neste domingo. Com um tempo de recuperação estimado entre oito e 10 meses, o atleta perderá o Mundial, que tem início previsto para o mês de junho.

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Em lance aos 18 minutos do segundo tempo no Molineux Stadium, Simons sofreu uma queda atrapalhada na linha lateral e rapidamente colocou a mão no joelho. O meia tentou se levantar, sem sucesso, e precisou deixar o campo de maca. Na saída, o jogador chegou a discutir com torcedores do Wolves, que o provocaram.

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Post de Xavi Simons

Nas redes sociais, Xavi Simons postou uma foto com um texto lamentando a lesão que o tirará da Copa do Mundo. O meia afirmou que está com o "coração partido" e que a torcida do Tottenham tenha paciênca com ele. No ciclo da Copa do Mundo, Simons jogou em seis partidas da Holanda nas eliminatórias, com dois gols e uma assistência.

"Eles dizem que a vida pode ser cruel e hoje parece mesmo assim. Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando processar isso. Honestamente, estou de coração partido. Nada disso faz sentido. Tudo o que eu queria fazer era lutar pelo meu time e agora a capacidade de fazer isso foi arrancada de mim, junto com a Copa do Mundo. Representar meu país neste verão, simplesmente acabou. Vai levar tempo para encontrar paz com isso, mas continuarei sendo o melhor companheiro de equipe que posso ser. Não tenho dúvida de que juntos vamos vencer essa luta. Vou percorrer esse caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência, com crença, enquanto conto os dias para voltar lá fora. Tenham paciência comigo. COYS."

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Xavi Simons, do Tottenham e da Holanda, rompeu o LCA e está fora da Copa do Mundo (Foto: Darren Staples / AFP)

Possibilidade de rebaixamento

Com a vitória na partida contra o Wolverhampton, o Tottenham deixa de igualar a sua pior sequência na história, justamente enquanto luta contra o rebaixamento na Premier League. A equipe, caso perdesse ou empatasse, somaria 16 partidas sem vitórias, algo que não acontece há 91 anos com o time. A nível de comparação, a última vez que o Galo de Londres ficou 16 jogos sem vencer, a Segunda Guerra Mundial ainda não havia acontecido.

Xavi Simons, além de uma das principais peças de Ronald Koeman na seleção holandesa, era uma das esperanças do time inglês na luta contra o rebaixamento. Neste momento, o Tottenham se encontra na 17° posição do campeonato, vendo o sonho de jogar a próxima edição da Premier League ficar cada vez mais delicado.

Vale ressaltar que, na Inglaterra, apenas três times são rebaixados por ano. Wolverhampton e Burnley já estão confirmados na Championship (segunda divisão inglesa) do ano que vem. Além do Tottenham, West Ham e Nottingham Forest também lutam para não cair, mas com a goleada aplicada pelo time do Robin Hood, por 5 a 0, o clube de Nottingham treinado por Vitor Pereira está afastando cada vez mais os riscos de descenso.

Enquanto isso, West Ham, ex-clube de Lucas Paquetá, possui a pontuação ligeiramente maior que a do Galo de Londres, mas chegaram a ficar 4 pontos na frente do Tottenham nesta rodada. No entanto, com a vitória do time de Xavi Simons, essa vantagem diminuiu.

Xavi Simons, do Tottenham e da Holanda, rompeu o LCA e está fora da Copa do Mundo (Foto: Darren Staples / AFP)

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