Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo: veja a camisa mais valiosa do leilão da Copa
Peça usada por Jimin lidera o leilão da Copa do Mundo
A camisa utilizada por Jimin, integrante do grupo sul-coreano BTS, no show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 é a peça com maior lance no leilão beneficente "One Goal". A seis dias do encerramento das ofertas, no dia 29 de julho, o item atingiu a marca de US$ 14 mil (cerca de R$ 71,4 mil), valor superior ao dobro do oferecido por uma camisa autografada de Lionel Messi.
O segundo lugar da disputa divide-se entre o uniforme do camisa 10 argentino e as luvas usadas pela cantora Madonna na mesma apresentação musical, ambos avaliados temporariamente em US$ 6 mil (R$ 30,6 mil). Organizado pela casa de leilões Christie's em parceria com a Fifa e a organização Global Citizen, o evento reúne mais de 40 lotes e projeta arrecadar cerca de US$ 100 milhões para o Fundo Global Citizen de Educação da Fifa, focado no acesso de crianças carentes à educação e ao esporte.
Peças mais valiosas
Entre as peças em disputa estão a bola da decisão entre Espanha e Argentina — partida em que a seleção espanhola venceu por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato mundial —, camisas autografadas por seleções, figurinos de artistas como Shakira e demais membros do BTS, além de acessórios utilizados por Madonna. O show do encerramento do torneio marcou a primeira apresentação musical do intervalo em uma final de Copa do Mundo, com participações de Justin Bieber e Burna Boy.
A ação ocorre menos de um mês após a Christie's registrar o maior leilão de itens comemorativos da história. Na ocasião, a coleção do empresário Jim Irsay somou US$ 105,3 milhões em vendas ao longo de cinco etapas, com 404 lotes negociados e quase 30 recordes mundiais estabelecidos.
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