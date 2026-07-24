Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após abordagem policial
Carteira de habilitação internacional do atleta foi suspensa por seis meses
O meio-campista Cristian Volpato, de 22 anos, testou positivo para cocaína durante uma abordagem policial na madrugada desta sexta-feira (24), em Sydney. O jogador, que defendeu a seleção da Austrália na Copa do Mundo de 2026, trafegava em alta velocidade quando ocorreu o flagrante, veiculado pela emissora britânica BBC.
A fiscalização interceptou o veículo do atleta, uma BMW, por volta de 1h no horário local. O automóvel transitava a 109 km/h em uma ponte com limite máximo permitido de 60 km/h, conforme dados publicados pelo jornal The Sydney Morning Herald. O teste preliminar feito no local acusou a presença da substância entorpecente no organismo de Volpato. O meia contestou o resultado, o que levou as autoridades a coletarem uma segunda amostra para análise laboratorial.
O relatório policial registra uma infração anterior na mesma data. Duas horas antes da constatação do teste positivo, Volpato havia recebido uma multa na mesma ponte ao superar o limite de velocidade em mais de 20 km/h. O acúmulo de infrações resultou na suspensão da carteira de habilitação do atleta pelo período de seis meses.
Trajetória no futebol
Natural de Sydney e detentor de dupla cidadania, Volpato atua no Sassuolo, da Itália. O jogador transferiu-se para a Europa aos 17 anos, em 2020, quando integrou as categorias de base da Roma, após passagens por clubes juvenis australianos.
A estreia na equipe principal do clube romano ocorreu sob o comando do técnico José Mourinho. O desempenho na Itália rendeu a Volpato convocações para as seleções italianas de base nas categorias Sub-19, Sub-20 e Sub-21, sem acionamento na equipe principal do país europeu.
Opção posterior da seleção da Austrália, o atleta disputou três das quatro partidas da equipe no Mundial de 2026. A campanha australiana na competição encerrou-se na fase de 16 avos de final, com a eliminação diante do Egito.
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