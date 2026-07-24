Rafael Leão, do Milan, fala de jogar no Brasil: 'Gostei do Corinthians' Jogador pode deixar o clube italiano

Durante entrevista ao Podpah na última quinta-feira (23), Rafael Leão, jogador do Milan e da seleção de Portugal, brincou sobre a possibilidade de atuar no Brasil. Em meio aos rumores de uma possível saída do clube italiano, o atacante afirmou estar aberto a novas experiências e disse ter gostado de treinar no Corinthians.

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De férias no Brasil, o jogador, que esteve na Copa do Mundo com Portugal, disse que se identifica com a cultura e não descartou atuar no futebol brasileiro no futuro. No entanto, o atleta rossonero disse que provavelmente optaria por jogar no Rio de Janeiro e em um único clube, que não revelou.

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Ao ser perguntado por Igão, apresentador do programa, sobre considerar novos horizontes em sua carreira, o jogador respondeu em tom de brincadeira que jogaria no Corinthians. Em seguida, o atleta falou em tom mais sério sobre a possibilidade e agradeceu ao Timão por abrir as portas para ele treinar durante suas férias.

— Um dia, sim, talvez (sobre jogar no futebol brasileiro), porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo… Não em São Paulo (que é frio). E no Rio de Janeiro só tem um (clube em que gostaria de jogar); no Rio só tem um. Mas eu gostei muito do Corinthians; as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas, porque estou treinando para a pré-temporada. Corinthians, muito obrigado, e estamos juntos. A gente nunca sabe o futuro, mas, desde já, quero agradecer por eles terem aberto as portas para eu poder treinar — disse Rafael Leão.

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Rafael Leão, do Milan, esteve na Copa do Mundo com Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Rúben Amorim é o novo treinador do Milan

O Milan sacudiu o mercado europeu ao anunciar a contratação do técnico Rúben Amorim. O heptacampeão da Champions League fechou um acordo válido por duas temporadas, até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano. O principal objetivo do profissional será devolver o clube de Milão à elite continental, já que a equipe terminou o último Campeonato Italiano na quinta colocação e disputará a Liga Europa.

A chance de redenção na Itália

Livre no mercado desde janeiro, quando o Manchester United o demitiu após um trabalho sob duras críticas na Inglaterra, Amorim ganha uma nova oportunidade de ouro em uma potência do futebol mundial. Esta será a estreia do técnico de 41 anos na tradicional Série A italiana, logo à frente do colossal Milan.

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O técnico iniciou a trajetória à beira do gramado em sua terra natal, no comando do modesto Casa Pia, em 2018. Pouco depois, teve um início meteórico no Sporting, clube onde faturou duas vezes o Campeonato Português e despertou a cobiça dos gigantes europeus. No entanto, a passagem por Manchester foi frustrante, marcada por resultados ruins, como a eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa de 2025 diante do Grimsby Town, da quarta divisão, além do amargo vice-campeonato da Liga Europa para o Tottenham na temporada 2024/25.

Olhos no futuro e ambição renovada

Disposto a reescrever sua história com base nos tempos gloriosos de Lisboa, o português precisará provar seu valor em San Siro e afastar qualquer desconfiança. Animado com o novo desafio, ele celebrou o acerto com o clube italiano:

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— Há ambições que te acompanham ao longo da carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Eu sei perfeitamente o que o AC Milan representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que enfrento com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que estas cores significam. Não vejo a hora de começar e viver todos os dias a paixão que anima o Milan — declarou Rúben Amorim.

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