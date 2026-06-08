Por lesão, Holanda corta titular da equipe da Copa do Mundo e define substituto
Seleção europeia confirma desfalque na defesa após problema muscular
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A Holanda divulgou, na tarde desta segunda-feira (8), que o zagueiro Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo. O jogador do Arsenal sofreu uma lesão na virilha e não vai se recuperar a tempo da competição.
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Para o seu lugar, o técnico Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida, que joga pelo Sunderland, da Inglaterra. O defensor pode atuar como zagueiro e lateral-direito.
— Jurriën Timber perde a Copa do Mundo de 2026. O defensor de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável. Em consulta com a equipe médica, foi decidido, portanto, que Timber deixará o pré-campo da seleção nacional em Nova York após o jogo contra o Uzbequistão. Estamos com você, Jurriën. Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida (Sunderland) como substituto de Timber — disse a Holanda por meio de nota oficial.
A Holanda faz o último compromisso antes da Copa do Mundo nesta segunda-feira (08), contra o Uzbequistão, às 15h45, no Icahn Stadium, em Nova York. Jurriën Timber vai acompanhar a partida nas arquibancadas e, em seguida, deixar os Estados Unidos.
Vale destacar que a equipe de Ronald Koeman vem de derrota para a Argélia por 1 a 0.
Holanda na Copa do Mundo
A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.
O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.
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