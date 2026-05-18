Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Holanda na Copa do Mundo

Três vezes vice-campeã mundial, a Holanda chega à Copa do Mundo de 2026 com a grande meta de erguer a taça. Ostentando um dos setores defensivos mais imponentes do planeta e um meio-campo rejuvenescido, os neerlandeses carimbaram a vaga nas Eliminatórias com tranquilidade e despontam na primeira prateleira de favoritos ao título na América do Norte.

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🌍 Cenário: como a Holanda chega à Copa?

A Holanda desembarca na Copa do Mundo vivendo um período de grande estabilidade tática e otimismo interno. Depois de cair nos pênaltis para a campeã Argentina em 2022, a equipe utilizou o ciclo para dar estofo a jovens promissores e consolidar um elenco muito competitivo. Com uma campanha segura no cenário europeu, o grupo comandado por Ronald Koeman chega à competição ciente de sua força física e técnica, surgindo como um verdadeiro osso duro de roer para qualquer adversário.

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📈 Melhor campanha em Copas

A Holanda carrega a histórica e incômoda alcunha de "a maior seleção a nunca ter vencido um Mundial". A equipe bateu na trave ao conquistar o vice-campeonato em três edições: em 1974 (liderada por Johan Cruyff), em 1978 e, mais recentemente, em 2010 (na finalíssima contra a Espanha). Além disso, garantiu o terceiro lugar em 2014, no Brasil.

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✨ Fato curioso: a revolução tática holandesa

A seleção de 1974 mudou os rumos do futebol moderno com o conceito do "Futebol Total". Naquela equipe, os jogadores não guardavam posições fixas: o lateral virava ponta, o meia cobria o zagueiro e todos atacavam e defendiam em bloco. Embora tenham perdido a final para a Alemanha Ocidental, a "Laranja Mecânica" entrou para a história como uma das seleções mais revolucionárias e influentes de todos os tempos.

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⚡ O cara do time: Virgil van Dijk

A grande referência e capitão incontestável. Virgil van Dijk continua sendo o pilar espiritual e técnico da Holanda. Dono de uma soberania impressionante nos duelos aéreos e desarmes, o zagueiro do Liverpool dita o posicionamento de toda a equipe a partir de trás. Sua imponência física e frieza para comandar a linha defensiva são os principais trunfos holandeses para travar os grandes ataques do torneio.

Virgil Van Dijk perdeu pênalti pela Holanda na Copa do Mundo de 2022 (Alberto PIZZOLI/AFP)

👁️ Fique de olho: Cody Gakpo

Se Van Dijk garante a segurança na retaguarda, Cody Gakpo, seu parceiro de seleção e Liverpool, é o fator de desequilíbrio na frente. Desde a Copa de 2022, quando foi o grande destaque holandês na fase de grupos, o atacante ganhou muita maturidade atuando em alto nível no futebol inglês. Capaz de jogar centralizado ou caindo pelas pontas, Gakpo alia velocidade, excelente porte físico e um chute de média distância letal.

Cody Gakpo defendendo a Holanda na Copa do Mundo de 2022 (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP).

👨‍🏫 Quem é o treinador da Holanda?

O comandante da Laranja é o vitorioso Ronald Koeman. Lenda viva do futebol do país (autor do gol do título da Euro de 1988), o técnico de 63 anos cumpre sua segunda passagem à frente da seleção. Conhecido por sua liderança firme e por valorizar as transições rápidas, Koeman adicionou um reforço de peso ao seu banco de reservas para a Copa de 2026: o ex-centroavante Ruud van Nistelrooy integra a comissão como assistente técnico, focando especificamente no desenvolvimento dos atacantes da equipe.

📋 Time base (4-3-2-1)

Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Kees Smit, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners; e Donyell Malen.

📅 Agenda da Holanda na fase de grupos

Holanda x Japão

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 14 de junho, domingo, às 17h (de Brasília);

🏟️ AT&T Stadium, Dallas, EUA.

Holanda x Suécia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 20 de junho, sábado, às 14h (de Brasília);

🏟️ NGR Stadium, Houston, EUA.

Tunísia x Holanda

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ Geha Field, Kansas City, EUA.

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