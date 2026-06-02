Real Madrid fecha acordo milionário com jogador que estará na Copa do Mundo

Mesmo com os bastidores políticos fervendo devido às eleições presidenciais marcadas para o dia 7 de junho, o planejamento de futebol do Real Madrid não ficou estagnado. O clube espanhol fechou na noite desta segunda-feira o acordo para a contratação do lateral-direito holandês Denzel Dumfries, que vinha se destacando com a camisa da Inter de Milão.

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Dumfries pela Inter de Milão na Champions League (Foto: Reprodução/Inter)

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A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. De acordo com o repórter, o Real Madrid decidiu não abrir negociações longas com o clube italiano e avisou que vai acionar diretamente a cláusula de liberação do atleta, estipulada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual).

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O ala chega para injetar força física, experiência e imposição ofensiva pelo corredor direito do Real Madrid, um setor que vinha sofrendo com desgaste e precisava de peças de reposição de primeiro nível após uma temporada de forte cobrança por parte dos torcedores. Nome de extrema confiança em seu país, Dumfries estará na Copa do Mundo defendendo a seleção da Holanda, consolidado como uma das principais armas do futebol de seu país no cenário internacional.

Eleição no Real Madrid

A crise técnica que assolou o Real Madrid na temporada recente ganhou um capítulo político explosivo nos bastidores. No próximo dia 7 de junho, o clube merengue passará por um processo eleitoral para a presidência pela primeira vez desde 2006. E o atual mandatário, Florentino Pérez, terá um concorrente de peso: o jovem empresário Enrique Riquelme.

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