logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol

Goleiro deixou amistoso com lesão e realizou trabalho individual no último treino

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Há três dias da Copa do Mundo, a Holanda ainda vive um cenário de incerteza na principal posição do time: o gol. O goleiro titular da equipe de Ronald Koeman, Bart Verbruggen, deixou o amistoso contra o Uzbequistão com lesão e segue como dúvida para a estreia no torneio.

continua após a publicidade
  • Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa

    Holanda
    Há 1 dia
  • AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias

    Holanda: Memphis Depay vai jogar a Copa do Mundo de 2026?

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis leva ‘barbeiro do Corinthians’ para concentração da Holanda na Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Nesta terça-feira (10), Verbruggen foi visto no gramado por um curto período durante o treino da seleção. Na sequência, o goleiro deixou a atividade e retornou ao vestiário acompanhado por um fisioterapeuta, onde realizou um trabalho individual de recuperação, sem contato com os companheiros.

    Como foi a lesão e opções para o gol

    O lance ocorreu após uma bola alçada na área e uma dividida com Khusanov. O goleiro permaneceu em campo por cerca de 14 minutos após o choque, mas não conseguiu seguir na partida e foi substituído. Em seu lugar, entrou Flekken, do Bayer Leverkusen. 

    continua após a publicidade

    Mark Flekken, de 33 anos, que completa aniversário no próximo sábado (13), disputou a temporada pelo Bayer Leverkusen com 34 jogos como titular, 54 gols sofridos, 121 defesas e 73 defesas em chutes dentro da área. O goleiro registrou 69% de bolas defendidas, nove jogos sem sofrer gols, 73% de acerto no passe e nota média 7.05 no SofaScore.

    Pela Seleção da Holanda, Flekken atuou em 12 partidas, sendo 11 como titular, com 10 gols sofridos e quatro jogos sem ser vazado. No recorte internacional, também manteve 73% de acerto no passe.

    continua após a publicidade
    Mark Flekken aparece como opção (Foto: Juan Mabromata / AFP)
    Mark Flekken aparece como opção (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    Robin Roefs, goleiro formado pelo NEC, da Holanda, e mais jovem no comparativo com Flekken, atuou em 37 jogos pelo Sunderland, todos como titular, com 47 gols sofridos e 114 defesas. Foram 75 defesas em finalizações dentro da área, 71% de bolas defendidas, 11 jogos sem sofrer gols, um pênalti defendido, 64% de acerto no passe e nota 7.03 no SofaScore.

    Pela Seleção da Holanda, Roefs tem um jogo disputado, com 45 minutos em campo e um gol sofrido, além de 64% de acerto no passe e nota 6.2 no SofaScore.

    Robin Roefs na temporada

    1. 37 jogos (37 titular)
    2. 47 gols sofridos
    3. 114 defesas
    4. 75 defesas em chutes na área
    5. 71% bolas defendidas
    6. 11 jogos sem sofrer gols
    7. 1 pênalti defendido
    8. 64% acerto no passe
    9. Nota Sofascore 7.03

    Robin Roefs pela Seleção da Holanda

    1. 1 jogo
    2. 45 minutos jogados
    3. 1 gol sofrido
    4. 64% acerto no passe
    5. Nota Sofascore 6.2

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Mark Flekken na temporada

    1. 34 jogos (34 titular)
    2. 54 gols sofridos
    3. 121 defesas
    4. 73 defesas em chutes na área
    5. 69% bolas defendidas
    6. 9 jogos sem sofrer gols
    7. 73% acerto no passe
    8. Nota Sofascore 7.05

    Mark Flekken pela Seleção da Holanda

    1. 12 jogos (11 titular)
    2. 10 gols sofridos
    3. 4 jogos sem sofrer gol

    🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
    Copa do MundoCopa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o BrasilHá 2 minutos
    Aaron Hickey, lateral da Escócia (Foto: Reprodução seleção escocesa)
    Copa do MundoLateral da Escócia revela como jogadores têm lidado com o calor nos Estados UnidosHá 17 minutos
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Fora de CampoCena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável'Há 25 minutos
    Zico passa instruções ao zagueiro Luizão durante sua passagem pelo Uzbequistão
    Copa do MundoEstreantes da Copa: Uzbequistão tem técnico lendário e legado de ZicoHá 32 minutos
    Patrik Schick é um dos principais nomes da República Tcheca para a Copa do Mundo (Foto: AFP)
    Copa do MundoRepública Tcheca sofre crise antes de estreia na Copa do MundoHá 42 minutos
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6)Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo: Saiba quais jogos o SBT vai transmitir
    Time do Haiti (Foto: Divulgação seleção haitiana)
    Confira como chega o Haiti para estreia na Copa do Mundo
    vitinha pela seleção portuguesa
    Vitinha ganha protagonismo e surge como trunfo de Portugal para a Copa
    Cauã tem a mesma idade que Endrick, com apenas 20 dias de diferença (Foto: Reprodução/Instagram)
    Sósia de Endrick revela ser bloqueado pelo atacante: 'Sonho conhecer'
    Minha superstição #5: Mari Spinelli aponta favoritos para a Copa do Mundo e misticismo
    México tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do Mundo
    Ex-camisa 8 atualmente é empresário no seu país (Foto: Divulgação/FIFA)
    México x África do Sul: onde está Tshabalala, autor de golaço na Copa de 2010?
    Guia Lance!: tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026
    Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)
    Adversário do Brasil na estreia, Marrocos confirma dois cortes para a Copa do Mundo
    Mbappé se aproxima de recorde e pode superar nomes históricos (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
    Copa do Mundo: Mbappé pode superar Platini, Henry, Giroud e outros ídolos da França
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Guia Lance! Conheça as 48 seleções da Copa do Mundo 2026
    Casemiro, Marquinhos e Raphinha durante treino da Seleção Brasileira
    Casemiro transforma rotina em exemplo de liderança no Brasil
    Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
    África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata