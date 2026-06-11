Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol Goleiro deixou amistoso com lesão e realizou trabalho individual no último treino

Há três dias da Copa do Mundo, a Holanda ainda vive um cenário de incerteza na principal posição do time: o gol. O goleiro titular da equipe de Ronald Koeman, Bart Verbruggen, deixou o amistoso contra o Uzbequistão com lesão e segue como dúvida para a estreia no torneio.

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Nesta terça-feira (10), Verbruggen foi visto no gramado por um curto período durante o treino da seleção. Na sequência, o goleiro deixou a atividade e retornou ao vestiário acompanhado por um fisioterapeuta, onde realizou um trabalho individual de recuperação, sem contato com os companheiros.

Como foi a lesão e opções para o gol

O lance ocorreu após uma bola alçada na área e uma dividida com Khusanov. O goleiro permaneceu em campo por cerca de 14 minutos após o choque, mas não conseguiu seguir na partida e foi substituído. Em seu lugar, entrou Flekken, do Bayer Leverkusen.

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Mark Flekken, de 33 anos, que completa aniversário no próximo sábado (13), disputou a temporada pelo Bayer Leverkusen com 34 jogos como titular, 54 gols sofridos, 121 defesas e 73 defesas em chutes dentro da área. O goleiro registrou 69% de bolas defendidas, nove jogos sem sofrer gols, 73% de acerto no passe e nota média 7.05 no SofaScore.

Pela Seleção da Holanda, Flekken atuou em 12 partidas, sendo 11 como titular, com 10 gols sofridos e quatro jogos sem ser vazado. No recorte internacional, também manteve 73% de acerto no passe.

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Mark Flekken aparece como opção (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Robin Roefs, goleiro formado pelo NEC, da Holanda, e mais jovem no comparativo com Flekken, atuou em 37 jogos pelo Sunderland, todos como titular, com 47 gols sofridos e 114 defesas. Foram 75 defesas em finalizações dentro da área, 71% de bolas defendidas, 11 jogos sem sofrer gols, um pênalti defendido, 64% de acerto no passe e nota 7.03 no SofaScore.

Pela Seleção da Holanda, Roefs tem um jogo disputado, com 45 minutos em campo e um gol sofrido, além de 64% de acerto no passe e nota 6.2 no SofaScore.

Robin Roefs na temporada

37 jogos (37 titular) 47 gols sofridos 114 defesas 75 defesas em chutes na área 71% bolas defendidas 11 jogos sem sofrer gols 1 pênalti defendido 64% acerto no passe Nota Sofascore 7.03

Robin Roefs pela Seleção da Holanda

1 jogo 45 minutos jogados 1 gol sofrido 64% acerto no passe Nota Sofascore 6.2

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Mark Flekken na temporada

34 jogos (34 titular) 54 gols sofridos 121 defesas 73 defesas em chutes na área 69% bolas defendidas 9 jogos sem sofrer gols 73% acerto no passe Nota Sofascore 7.05

Mark Flekken pela Seleção da Holanda

12 jogos (11 titular) 10 gols sofridos 4 jogos sem sofrer gol

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