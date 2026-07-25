Gigantes da Europa brigam pela contratação de Yan Diomandé Disputa entre Real, City e PSG pelo atacante atinge a marca dos 100 milhões de euros

A disputa pela contratação da promessa marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, atingiu status de duelo entre grandes clubes do futebol europeu. Além do interesse do Real Madrid nas últimas horas, o Manchester City entrou com força na corrida pelo atacante do RB Leipzig e demonstra disposição para superar as investidas tanto do clube espanhol quanto do Paris Saint-Germain.

Segundo a Sky, o Manchester City também avançou de forma concreta nas negociações por Diomandé. O clube inglês ainda não apresentou uma proposta oficial por escrito, mas sinalizou verbalmente ao RB Leipzig que está disposto a oferecer 100 milhões de euros, incluindo bônus, pelo jogador. Na avaliação da equipe alemã, o valor é considerado insuficiente.

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Real Madrid na jogada

A diretoria do Real Madrid estabeleceu contato direto com a cúpula do clube alemão para viabilizar a transferência do atleta ao Santiago Bernabéu. Segundo apuração do The Athletic, a proposta do maior campeão da Champions League alcança a marca de 90 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus por metas, atingindo o montante total de 100 milhões de euros.

Em solo alemão, Diomandé possui vínculo com o RB Leipzig até 2030. A diretoria do time alemão projeta uma renovação contratual acompanhada de valorização salarial para reter o talento, mas o assédio das potências do Velho Continente ganha força a cada dia. O atacante encerrou a temporada com números expressivos: 46 jogos disputados, 15 gols e 11 assistências. Pela seleção da Costa do Marfim no Mundial, foi titular e figurou como principal destaque da equipe, com um passe para gol em quatro partidas, até a eliminação diante da Noruega nos 16 avos de final por 2 a 1.

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Yan Diomandé na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Conheça Yan Diomandé

Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, no dia 14 de novembro de 2006, o atacante mudou-se para os Estados Unidos aos 15 anos para ingressar na DME Academy, em 2022, com o objetivo claro de alcançar o futebol profissional.

Apesar de se destacar e acumular prêmios individuais no futebol norte-americano, Diomandé buscou a transição para o mercado europeu. Em 2023, realizou um período de testes no Rangers, da Escócia, mas, sem acordo, retornou à academia nos EUA.

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A oportunidade no futebol profissional surgiu em novembro de 2024, quando assinou com o Leganés, da Espanha. Após um período inicial na equipe B, estreou no time principal em março de 2025. O bom desempenho na Espanha atraiu a atenção do RB Leipzig, reconhecido mundialmente pela captação de jovens talentos.

O clube alemão concretizou a compra do jogador ainda em 2025 pelo valor de 20 milhões de euros. Com adaptação imediata ao estilo de jogo da Bundesliga, Diomandé contribuiu com 13 gols e 10 assistências na primeira temporada. A ascensão rápida no futebol europeu rendeu a estreia pela seleção principal da Costa do Marfim em outubro de 2025 e garantiu vaga cativa entre os titulares no Mundial.

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