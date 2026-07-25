Davide Ancelotti reflete sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Decepção' Técnico do Lille relembra a derrota por 2 a 1 para a Noruega e destaca o peso da competição

Davide Ancelotti classificou a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 como a maior decepção de sua carreira. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o atual técnico do Lille relembrou a derrota por 2 a 1 para a Noruega, destacou o peso da competição para o futebol brasileiro e afirmou que aquela provavelmente foi sua última experiência ao lado do pai, Carlo Ancelotti.

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Auxiliar de Carlo durante o Mundial disputado em 2026, Davide disse que a eliminação precoce marcou o encerramento de um ciclo familiar construído ao longo dos últimos anos.

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— A eliminação da Copa do Mundo foi a maior decepção da minha carreira, porque certamente seria a última competição ao lado do meu pai, e no Brasil, a Copa do Mundo é vida — declarou.

O treinador italiano assumiu o comando do Lille poucos dias depois da queda da Seleção e contou que o início imediato do trabalho na França foi importante para deixar a frustração para trás.

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— Mas vir para cá logo depois me ajudou muito; eu segui em frente — completou.

Davide Ancelotti iniciou oficialmente sua trajetória como técnico do Lille apenas dois dias após a eliminação do Brasil, passando a concentrar o trabalho na preparação da equipe para a temporada do Campeonato Francês. A derrota para a Noruega encerrou a participação da Seleção ainda nas oitavas de final e também marcou o fim da parceria entre Davide e Carlo Ancelotti em Copas do Mundo.

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Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega (Foto: Pedro UGARTE/AFP)

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