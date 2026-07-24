Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians
Jogador português aproveita período de descanso para realizar atividades físicas
O atacante Rafael Leão, do Milan, esteve presente no CT Doutor Joaquim Grava, do Corinthians, para manter a forma física durante as férias. O registro foi feito pelas redes sociais do clube paulista.
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O Timão presenteou o jogador, que disputou a última Copa do Mundo, com uma camisa.
— Rafael Leão, atacante da Seleção Portuguesa de Futebol, está passando alguns dias no Brasil e, para manter a forma física, está treinando no CT do Timão! — disse o Corinthians pelas redes sociais.
— Temos aqui, não sei se é o número da sua preferência. Então, fica a nossa lembrança e a nossa gratidão por ter escolhido estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo — comentou Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.
Rafael Leão no Brasil?
De férias no Brasil, o jogador, que esteve na Copa do Mundo com Portugal, disse que se identifica com a cultura e não descartou atuar no futebol brasileiro no futuro. No entanto, o atleta rossonero disse que provavelmente optaria por jogar no Rio de Janeiro e em um único clube, que não revelou.
— Um dia, sim, talvez (sobre jogar no futebol brasileiro), porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo… Não em São Paulo (que é frio). E no Rio de Janeiro só tem um (clube em que gostaria de jogar); no Rio só tem um — disse Rafael Leão em entrevista ao podcast Podpah.
— Mas eu gostei muito do Corinthians; as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas, porque estou treinando para a pré-temporada. Corinthians, muito obrigado, e estamos juntos. A gente nunca sabe o futuro, mas, desde já, quero agradecer por eles terem aberto as portas para eu poder treinar — completou.
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Visita ilustre no CT Dr. Joaquim Grava! 🇵🇹— Corinthians (@Corinthians) July 24, 2026
Rafael Leão, atacante da Seleção Portuguesa de Futebol, está passando alguns dias no Brasil e, para manter a forma física, está treinando no CT do Timão! ⚽️
O atleta foi presenteado com o manto alvinegro! 🏴🏳️
📸 Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/CDeQ6UDWVW
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