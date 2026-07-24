Vozinha é anunciado em gigante sul-americano após destaque na Copa do Mundo Eleito melhor goleiro da copa, Vozinha acerta com novo clube aos 40 anos

O goleiro Vozinha, principal destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, foi anunciado pelo Colo-Colo, do Chile. Aos 40 anos, o atleta foi eleito o melhor goleiro da Copa e chega como um dos principais reforços da equipe chilena para a próxima temporada. O arqueiro estava livre no mercado após o término de seu contrato com o Chaves, da segunda divisão de Portugal, que acabou durante a disputa da competição na América do Norte. A negociação foi fechada com a assinatura de um vínculo válido por 18 meses.

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Goleiro recusou propostas de clubes brasileiros antes de acertar com o Colo-Colo

A confirmação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino Germán García Grova, do TyC Sports, especializado em movimentações do mercado da bola. As tratativas entre as partes duraram algumas semanas, e a resolução demorou após uma proposta inicial do clube e uma contraproposta enviada pelos representantes do jogador, que resultou no acordo final. Antes de optar pelo futebol chileno, Vozinha recusou propostas de equipes brasileiras, incluindo o Ceará, o Avaí e o Atlético-GO.

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O Colo-Colo é o maior detentor de títulos do Chile, com 34 conquistas nacionais, e atualmente lidera o campeonato nacional com uma vantagem de 11 pontos na tabela. A equipe também possui em sua galeria o troféu da Copa Libertadores de 1991. O novo clube do arqueiro cabo-verdiano foi eliminado das competições internacionais e disputa apenas campeonatos locais na atual temporada, como a liga nacional e a Copa do Chile, onde também ocupa a liderança do Grupo E.

Vozinha foi o melhor goleiro da Copa

Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O goleiro completou 40 anos no dia 3 de junho e é considerado uma lenda em seu país. Seu nome é uma homenagem direta ao lateral-direito brasileiro Josimar, que se destacou na Copa do Mundo de 1986 pela Seleção Brasileira. Com 90 jogos oficiais, ele é o recordista em número de jogos pela seleção de Cabo Verde. Durante a Copa de 2026, o atleta alcançou algumas marcas inesperadas e muito relevantes, como ser o único goleiro a não sofrer gols da Espanha em toda a competição, recebendo a nota 9,7 em plataformas de estatísticas por sua atuação no empate em 0 a 0, além de ser eleito o melhor goleiro da competição.

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A participação de Cabo Verde na Copa chegou ao fim depois uma campanha histórica, muito além das expectativas e marcada por partidas sólidas. A equipe do capitão Vozinha encerrou a participação na competição na prorrogação contra a Argentina, em uma derrota por 3 a 2, única dos cabo-verdianos no torneio. A equipe africana terminou o tempo regulamentar invicta.

O bom desempenho de Vozinha garantiu ao jogador uma vaga na seleção ideal da Copa divulgada pela Fifa, ao lado de craques como Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé. Em sua carreira por clubes, o goleiro acumula passagens por times como o Gil Vicente, da elite portuguesa, e o AEL Limassol, do Chipre, onde permaneceu por cinco temporadas consecutivas.

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