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Luis Roberto, da Globo, encerra tratamento de câncer que o afastou da Copa

Narrador passou por 33 radioterapias e sete quimioterapias

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:20
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Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Luis Roberto ficou ausente da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Luis Roberto, principal narrador da Globo desde a saída de Galvão Bueno, revelou que finalizou o tratamento contra o câncer que o afastou da Copa do Mundo. O comunicador afirmou ter passado por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia desde que descobriu a doença em abril deste ano e ficou afastado das transmissões esportivas.

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Em publicação no seu Instagram, Luis tranquilizou os internautas sobre a sua condição e divulgou a campanha do Julho Verde, que tem como principal objetivo a conscientização sobre a importância da prevenção da neoplasia cervical, justamente o problema de que sofreu.

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— Terminei há pouco o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e 7 de quimioterapia. Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, responsável pelo aumento dos casos de câncer de garganta — iniciou o narrador.

— Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura — complementou.

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Confira a publicação de Luis Roberto:

Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
Everaldo Marques foi o substituto de Luis Roberto nos jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto/Divulgação)

Globo alcança 142 milhões de pessoas na Copa; veja os jogos mais assistidos

A Globo divulgou o balanço da audiência na Copa do Mundo na última terça-feira (21), tendo alcançado mais de 140 milhões de pessoas durante o torneio. Segundo dados do Ibope, 33,5 milhões de brasileiros foram impactados exclusivamente pela emissora, representando 20,5% do público total do evento.

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Ainda de acordo com os dados divulgados pela Globo, na TV aberta, mais de 19 milhões novos telespectadores vieram para ver a Copa do Mundo. Destes, 21% foram jovens (18-34 anos). O Sportv foi líder da TV Paga, com uma audiência média 6x maior que os segundos colocados nas faixas dos jogos.

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A Ge TV teve um crescimento de 15% no tempo médio em comparação com a média de futebol do canal no ano, o crescimento vai para 28% considerando o público feminino. E o público da copa do mundo foi 41% mais feminino que na média do futebol no ano para a Ge TV.

Veja os 10 jogos mais assistidos da Copa do Mundo na TV Globo:

1. Escócia x Brasil - 53,6 milhões
2. Brasil x Haiti - 48,8 milhões
3. Brasil x Japão - 48,7 milhões
4. Brasil x Noruega - 48 milhões
5. Brasil x Marrocos - 46,9 milhões
6. Espanha x Argentina - 46,4 milhões
7. Argentina x Cabo Verde - 43,9 milhões
8. Alemanha x Paraguai - 41,8 milhões
9. Japão x Suécia - 36,1 milhões
10. Suíça x Colômbia - 35,6 milhões

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