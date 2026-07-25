Sucesso nas redes sociais, Vozinha será palestrante em evento no Rio O goleiro cabo-verdiano será uma das personalidades presentes no Rio Innovation Week

Um dos destaques da campanha que colocou Cabo Verde em evidência na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha trocará as luvas pelo microfone. O atleta estará no Rio de Janeiro para participar da Rio Innovation Week como palestrante. Ele se apresentará na Plenária Principal no dia 5 de agosto, às 18h30.

— Dos gramados da maior competição de futebol do mundo para os palcos da maior conferência global de tecnologia e inovação. No dia 05 de agosto, o Rio Innovation Week recebe Vozinha, um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2026, para compartilhar a trajetória que o levou ao reconhecimento internacional. Uma conversa sobre carreira, liderança, pressão, tomada de decisão e os aprendizados de quem viveu um dos momentos mais marcantes do futebol recente — comunicou a equipe do evento, no Instagram.

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Aos 40 anos, o veterano protagonizou um verdadeiro milagre digital em apenas um mês. Antes da estreia contra a Espanha, o perfil do jogador não chegava a 50 mil seguidores. Contudo, após uma atuação épica contra os espanhóis e a revelação de sua emocionante trajetória de vida ao público internacional, o cabo-verdiano viu a conta @vozinha1 explodir e alcançar a marca de 29,5 milhões de fãs — um salto avassalador superior a 65.000%.

Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Com a marca histórica, o arqueiro assumiu o posto de goleiro mais seguido do Instagram em todo o planeta. O feito o colocou à frente de ícones consagrados do futebol mundial, como Iker Casillas (20,4 milhões), Keylor Navas (19,1 milhões) e Thibaut Courtois (18,2 milhões).

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Novo desafio nos gramados sul-americanos



A boa fase nos holofotes e nas redes reflete também no mercado da bola. Eleito o melhor goleiro do Mundial em votação popular, Vozinha acertou sua transferência para o Colo-Colo, do Chile. O atleta assinou vínculo válido por 18 meses e chega como um dos principais reforços da equipe chilena para a temporada. Ele estava livre no mercado desde o encerramento do contrato com o Chaves, da segunda divisão portuguesa, vínculo este finalizado ainda durante o torneio na América do Norte.

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