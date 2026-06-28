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Monte sua seleção dos melhores jogadores da primeira fase da Copa do Mundo

Fase de grupos teve destaques óbvios e outros nem tanto

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
28/06/2026 06:38
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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Messi tem a nota mais alta e está na seleção da Copa do Mundo de quase todo torcedor (Foto: Paul Ellis/AFP)

Temos um desafio para você: encerradas as três rodadas iniciais, monte sua seleção da Copa do Mundo até este momento. Para isso, você precisará seguir as regras de formação tática que definimos, com um goleiro, um lateral-direito, dois zagueiros, um lateral-esquerdo, dois volantes/meio-campistas recuados, um meia avançado, dois pontas/segundos atacantes e um centroavante.

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    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além da seleção da Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, pode fazer parte da seleção da Copa 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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