logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa do Mundo

Um dia após argentino balançar as redes duas vezes, português repete o feito

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 19:42
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo e Messi
Cristiano Ronaldo e Messi se olham durante cerimônia de premiação (Foto: Ben Stansall / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

A Copa do Mundo repetiu o previsível, mas sempre fascinante roteiro. Em um dia, Messi faz dois gols e bate recorde. No outro, é Cristiano Ronaldo quem marca duas vezes e alcança marca histórica. Um torneio que parecia despedida simbólica dos dois craques mostra que, mesmo no último capítulo, a rivalidade Messi x CR7 ainda é a grande história do futebol.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Repórter cita Messi em pergunta e reação de Cristiano Ronaldo viraliza: ‘Lenda’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Cristiano Ronaldo, dono da camisa 7 de Portugal, celebra o gol sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lance!

    Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo ultrapassar o Messi em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • O Mundial começou com o argentino protagonista aos 39 anos: foram três gols contra a Argélia e mais dois diante da Áustria, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. Já o português teve atuação bem apagada no primeiro jogo, contra a República Democrática do Congo. Mas ninguém gosta tanto de calar críticos: aos 41 anos, CR7 marcou dois na goleada sobre o Uzbequistão e passou a ser o único a balançar as redes em seis edições diferentes.

    Após semana marcada por especulações de vestiário insatisfeito e críticas de torcedores e da imprensa, o português fez o Estádio de Houston inteiro gritar "SÍÍÍ!" em uníssono. Temporariamente afastado dos holofotes da Copa do Mundo de 2026, voltados para Messi, Mbappé e outros craques, Cristiano Ronaldo fez questão de desafiar a lógica de quem já o descartava.

    continua após a publicidade
    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa
    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa após marcar contra o Uzbequistão (Foto: Paul Ellis / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Jogar por Messi, jogar para Cristiano Ronaldo

    O começo de Copa do Mundo brilhante de Messi contrastou com o início apagado de Cristiano Ronaldo e levantou o debate: os portugueses não jogam em prol de seu craque como os argentinos?

    O questionamento ganhou força entre fãs de CR7 após declarações controversas dos jovens João Neves e Francisco Conceição. O meio-campista do PSG afirmou que o capitão era "mais um no grupo", enquanto o atacante da Juventus disse que "não era obrigado a passar para Cristiano". Nenhum dos dois quis menosprezar o ídolo português, mas reforçar a força da seleção como conjunto. No entanto, ambos foram duramente criticados nas redes sociais, não só por fãs, mas até pela irmã do veterano, Elma Aveiro.

    continua após a publicidade

    — Todos sabemos o que Cristiano Ronaldo fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais — falou João Neves.

    Do outro lado, viralizam imagens de uma Argentina que espera o aval de Messi até para se movimentar no túnel do vestiário. Desde o ciclo para a Copa anterior, o elenco argentino não esconde que joga em função de seu ídolo. O plano de jogo é muito claro: disputar cada lance, controlar a posse e, claro, fazer a bola chegar a quem melhor trata a redonda no planeta.

    Mas talvez a aparente diferença de tratamento também passe pelas características de cada um dos craques. De fato, Messi sempre foi menos dependente dos companheiros para criar os seus gols, como exemplifica o primeiro de seus tentos nesta edição do Mundial. Ou seja, sim, faz todo sentido um plano de jogo que se baseie em fazer Leo receber a bola onde deseja.

    Cristiano Ronaldo participa do jogo mais próximo à grande área, sem a mesma capacidade de construção. Então, como o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, bem definiu, CR7 é a peça final do modelo de jogo de Portugal. Assim aconteceu no duelo com Uzbequistão, quando o veterano mostrou a espetacular capacidade de posicionamento e finalização.

    — Ele é um jogador que tem essa movimentação para criar espaço e o toque final. É como se fosse a peça final dentro do modelo de jogo que temos em Portugal — disse o técnico.

    Voto de confiança em CR7

    A transição do primeiro para o segundo jogo da seleção portuguesa mostrou um claro voto de confiança no artilheiro. Na Copa do Mundo de 2022, o ídolo do Real Madrid perdeu a titularidade no mata-mata. Em 2026, a primeira exibição apagada abriu debate se o mesmo aconteceria. Mas o treinador espanhol não só bancou o seu capitão, como promoveu mudanças táticas em seu benefício. Contra a equipe congolesa, Portugal foi mais lento, controlador, e CR7 ficou isolado entre os três zagueiros rivais. Já diante dos uzbeques, o técnico abriu Pedro Neto e João Félix, deixou o time mais leve e voltado a criar para o camisa 7.

    Cristiano Ronaldo conversa com Bruno Fernandes e João Félix
    Cristiano Ronaldo conversa com Bruno Fernandes e João Félix antes de bola rolar para Portugal x Uzbequistão (Foto: Roberto Schemidt / AFP)

    A idade avançada de seus craques requer mais adaptações de Portugal do que da Argentina. Nenhum dos dois contribuirá tanto defensivamente, claro. Mas o argentino depende menos da parte física: seu diferencial é a velocidade de raciocínio e capacidade de, mesmo sem correr, achar espaços livres no campo. Apesar do vigor impressionante aos 41 anos, Cristiano Ronaldo precisa brigar com os zagueiros o jogo todo e dar mais piques para se desvencilhar da marcação. Com isso, cenários como o da estreia portuguesa não o favorecem.

    Tudo isso pode ajudar a explicar a facilidade dos argentinos em jogarem "por Messi", em contraste a um elenco luso que prefere ressaltar CR7 como "mais uma peça". O português pode fazer a diferença, claro. Mas o argentino é a diferença entre os atuais campeões e qualquer outra seleção, entre o comum e o extraordinário nos ataques da Albiceleste.

    Messi x CR7 na Copa do Mundo de 2026:

    1. Gols: Messi 5 x 2 Cristiano Ronaldo
    2. Minutos para participar de gols: Messi 34 x 90 Cristiano Ronaldo
    3. Grandes chances criadas: Messi 2 x 0 Cristiano Ronaldo
    4. Passes decisivos: Messi 2 x 0 Cristiano Ronaldo
    5. Dribles certos por jogo: Messi 1,5 x 0 Cristiano Ronaldo
    6. Duelos ganhos por jogo: Messi 6 x 2,5 Cristiano Ronaldo
    7. Faltas sofridas por jogo: Messi 2,5 x 0,5 Cristiano Ronaldo
    8. Ações com a bola por jogo: Messi 64 x 29,5 Cristiano Ronaldo
    Lionel Messi comemora após marcar gol contra a Áustria
    Lionel Messi comemora após marcar contra a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

    + Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Duas formas de liderar

    A construção da rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo passa pelas personalidades absolutamente diferentes. De um lado, timidez e humildade. Do outro, paixão pelos holofotes. Por muitos anos, a apatia do argentino diante de recorrentes frustrações com sua seleção foi questionada em seu país. Enquanto isso, a liderança do português era elogiada e tratada como fundamental até quando não estava em campo, como na final da Eurocopa vencida por Portugal em 2016.

    O ótimo trabalho de Lionel Scaloni e um elenco que tinha Messi como ídolo ajudaram a despertar uma versão mais ativa de Leo desde a Copa do Mundo de 2022. Ainda assim, em entrevistas, sempre manteve a humildade. Como nesta semana, quando fez pouco caso do recorde individual de maior artilheiro de Copas.

    Cristiano Ronaldo, por sua vez, nunca escondeu a obsessão por recordes. E foi assim que se tornou um dos jogadores mais vitoriosos e goleadores da história, com capacidade física impressionante aos 41 anos. E a postura, claro, também se reflete em exigência por dedicação dos companheiros.

    As mesmas características que fizeram CR7 ser considerado um líder melhor do que Messi durante anos, hoje são apontadas para justificar a maior comoção do elenco argentino por seu craque. O que para alguns é ego, para outros é exemplo. Quando para alguns sobra humildade, para outros falta carisma. No fim, há quem se identifique mais com um ou com outro. E lá se vão 20 anos do mesmo debate. Em um dia, o genial Messi brilha. No outro, o incansável Cristiano Ronaldo decide.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Está assistindo com atenção a esta Copa do Mundo? Responda ao quizHá 22 minutos
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Copa do Mundo 2026Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'Há 24 minutos
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do MundoHá 24 minutos
    Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria
    Copa do Mundo 2026Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na CopaHá 30 minutos
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do MundoHá 31 minutos
    Copa do Mundo 2026Brasil x Escócia: Fan Fest fecha por condições climáticas e tem policiamento reforçadoHá 37 minutos

    Mais LANCE!

    Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast
    Bruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite'
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Arbitragem é criticada em jogos da Argentina na Copa; especialista vê erros
    Galvão Bueno narra a Copa do Mundo pelo SBT e NSports
    Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo
    Argentina treina e prevê mudanças para enfrentar Jordânia na Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Qual jogador da Seleção mais decepcionou até aqui na Copa do Mundo? Vote!
    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe
    Repórter cita Messi em pergunta e reação de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Lenda'
    Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)
    Mbappé comenta disputa com Messi na Copa do Mundo: 'Vou sentir que preciso'
    Inglês Anthony Gordon disputa a bola com Jarell Quansah, de Gana, na Copa do Mundo
    Quem é Anthony Gordon, o astro da Inglaterra que está a caminho do Barcelona?
    Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026
    Haiti desembarca em Atlanta e se prepara para última partida na Copa
    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Veto da CBF à camisa vermelha expõe nova disputa de poder nos bastidores
    Cristiano Ronaldo, dono da camisa 7 de Portugal, celebra o gol sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa
    Após superar pênalti perdido, Messi supera recorde de gols na Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Fifa avalia nova regra para disputa de pênaltis na Copa do Mundo