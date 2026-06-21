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Atacante da seleção portuguesa dispara: 'Não temos obrigação de passar a bola para CR7'

Seleção portuguesa estreou com empate com a RD Congo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
21/06/2026 13:01
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, Jogador da Juventus, Francisco Conceição comemora gol pela Seleção de Portugal (Foto: Reprodução/UEFA)
Francisco Conceição falou sobre a situação de CR7 (Foto: Reprodução/UEFA)

Francisco Conceição, atacante da seleção portuguesa, chamou atenção com uma fala sobre Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa. Em meio a polêmicas envolvendo o desempenho da seleção na estreia e outros assuntos, como idas à praia e CR7, o atacante foi direto.

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    • - O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre. Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. O Cristiano está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção - disse Francisco Conceição.

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    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo foi assunto em coletiva de imprensa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo

    Técnico de Portugal, Roberto Martínez cogita mudanças na equipe após uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Na quarta-feira (17), os lusitanos empataram em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e ocupam a 2ª colocação no Grupo K.

    Na defesa de Portugal, Rúben Dias retorna após ter sido desfalque na estreia, enquanto Tomás Araújo não entrará em campo após ter sentido um desconforto no jogo contra o Uzbequistão. No entanto, o jogador que fará dupla com o atleta do Manchester City não está definida. Renato Veiga e Gonçalo Inácio lutam pela vaga.

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    Nas laterais, Roberto Martínez deve optar pela entrada de Diogo Dalot com o objetivo de preservas ou Nuno Mendes, ou João Cancelo. O lateral-esquerdo do PSG, por exemplo, atuou até a reta final da temporada europeia devido a final da Champions League disputada no dia 30 de maio.

    No meio de campo, o treinador de Portugal planeja começar o duelo com Vitinha e João Neves, mas a dupla também atuou até o último jogo da última temporada europeia. Com isso, o comandante pode optar por preservar a dupla desde o início do jogo ou no decorrer da partida com Rúben Neves e Samu Costa surgindo como opções.

    Na frente, Bernardo Silva tem chances reais de começar o jogo entre Portugal e Uzbequistão no banco após a partida ruim contra a RD Congo. Francisco Trincão e Francisco Conceição lutam pela posição. Cristiano Ronaldo deve seguir como titular, mas Roberto Martínez cogita a entrada de João Félix, que atua com o camisa sete no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

    Na terça-feira (23), Portugal entra em campo para encarar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Roberto Martínez também está de olho no jogo decisivo contra a Colômbia, no sábado (27), e por isso planeja descansar alguns de seus principais nomes do elenco.

    Veja possível escalação de Portugal para enfrentar o Uzbequistão

    Portugal pode entrar em campo com Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Diogo Dalot (Nuno Mendes); Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Trincão (Bernardo Silva), Cristiano Ronaldo e João Félix (Pedro Neto).

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