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Cristiano Ronaldo e Portugal tentam dar resposta após semana de polêmicas

Declarações controversas sucederam estreia com empate na Copa do Mundo

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 10:52
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Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa antes do jogo contra Uzbequistão (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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Cristiano Ronaldo e o elenco de Portugal têm chance de provar a harmonia na partida desta terça-feira (24), às 14h (de Brasília), contra Uzbequistão, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Após o frustrante empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, a seleção portuguesa viveu dias polêmicos, pelo menos entre torcedores.

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    A performance apagada de CR7 na estreia portuguesa chamou atenção, ainda mais comparada ao brilho do também veterano Lionel Messi e de jovens astros como Mbappé. Aos 41 anos, o atacante pouco participou do duelo. Para os críticos, o craque já não consegue mais repetir o alto nível. Para os fãs, porém, os questionamentos foram direcionados aos companheiros, que não estariam procurando seu capitão em campo e nem correndo por seu goleador como os argentinos fazem por Messi.

    O cenário piorou com declarações de jovens jogadores de Portugal sobre o tema. O meio-campista João Neves, de 21 anos, foi detonado nas redes sociais após dizer que Cristiano Ronaldo era "mais um jogador do grupo".

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    — Todos sabemos o que Cristiano Ronaldo fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais — disse o meia do PSG, autor do único gol de Portugal na Copa do Mundo até aqui.

    João Neves e Nuno Mendes comemoram gol de Portugal
    João Neves é celebrado por Nuno Mendes após gol que abriu o placar para Portugal contra Congo (Foto: Roberto Schemidt / AFP)

    Outra fala controversa foi a do atacante Francisco Conceição, de 23 anos. Quando questionado sobre o elenco se sentir "obrigado" a passar a bola para CR7, o jovem tentou evitar polêmica. Ainda assim, a declaração repercutiu mal nas redes sociais.

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    — Não, o Cristiano tem a sua qualidade de fazer gols, não há ninguém como ele nesse ponto, e nós não temos essa obrigação, essa necessidade de passar a bola para ele. Eu passo a bola para quem está mais desmarcado — disse o jogador da Juventus.

    Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição se cumprimentam
    Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição se cumprimentam durante estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lars Baron / AFP)

    Na última Copa do Mundo, sob comando de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo perdeu a titularidade no mata-mata. Contra a Suíça, deu lugar a Gonçalo Ramos, que marcou um hat-trick. Nas quartas, diante de Marrocos, ficou novamente no banco de reservas na derrota por 1 a 0 e consequente eliminação. Segundo o atual treinador, Roberto Martínez, isso não deve se repetir: o espanhol considera o centroavante peça-chave do esquema português.

    — Ele é um jogador que tem essa movimentação para criar espaço e o toque final. É como se fosse a peça final dentro do modelo de jogo que temos em Portugal — disse.

    Nas redes sociais, a repercussão do empate e das declarações dos companheiros de CR7 não foi positiva. No entanto, nada indica que o clima de insatisfação se repetiu no vestiário. Pelo contrário, segundo o lateral-direito Dalot, o elenco estava preparado para o "burburinho". Cabe à seleção, considerada uma das favoritas, provar em campo.

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    Cenário para Portugal de Cristiano Ronaldo

    Com o empate por 1 a 1 com a RD Congo, a pressão sobre Portugal e Cristiano Ronaldo aumentou consideravelmente. Uma vitória contra o Uzbequistão é fundamental, mas não garante classificação antecipada, independentemente do resultado do outro jogo do Grupo K. A partida derradeira da primeira fase será diante do principal adversário da chave, a Colômbia.

    Calendário do Grupo K:

    1. 23/06, às 14h (de Brasília): Portugal x Uzbequistão, em Houston (EUA)
    2. 23/06, às 23h (de Brasília): Colômbia x RD Congo, em Guadalajara (MEX)
    3. 27/06, às 20h30 (de Brasília): Portugal x Colômbia, em Miami (EUA)
    4. 27/06, às 20h30 (de Brasília): RD Congo x Uzbequistão, em Atlanta (EUA)

    Classificação de momento:

    SeleçãoPontosSaldo de gols

    Colômbia

    3

    +2

    Portugal

    1

    0

    RD Congo

    1

    0

    Uzbequistão

    0

    -2

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