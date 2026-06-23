Repórter cita Messi em pergunta e reação de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Lenda' Atacante foi destaque português em vitória na Copa do Mundo

O atacante Cristiano Ronaldo foi o destaque da goleada de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Após o confronto, o camisa 7 viralizou nas redes sociais por ter ignorado um repórter, que citou Lionel Messi em uma pergunta.

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➡️ Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'

O argentino foi citado em duas oportunidades após o triunfo de Portugal. Na primeira, Cristiano Ronaldo foi questionado se gostaria de enfrentar Messi em fases mais avançadas da competição. Desta vez, respondeu de forma direta.

— Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem. Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que esteve muito bem — disse o atacante.

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Posteriormente, o português voltou a ser questionado sobre Lionel Messi. Contudo, optou por não dar sequência a pergunta. Nas redes sociais, torcedores reagiram a postura do atleta. Veja abaixo:

Cristiano Ronaldo tem direito a responder, ou não. Desdenharam dele o tempo inteiro, agora, é o seu momento. Mostrou que é decisivo aos 41 anos. Lenda. — Vera Martins (@veramartins) June 23, 2026

Jornalista começou a fazer a pergunta citando Messi, daí Cristiano o ignorou e pediu pra outro fazer pic.twitter.com/w27rGgBNox — Central do Arabão (@centraldoarabao) June 23, 2026

Quem n ficaria irritado? portugal ganhou de 5x0, ao invés de perguntar algo do jogo ou sobre o mata mata pergunta essas besteiras — Marti💢 (@martillian52921) June 23, 2026

Jornalista é chato. Tá certo ele. O que o messi tem a ver com o jogo de hoje. Tem cara que pede para apanhar também — Resenha Futebol (@ram024_l) June 23, 2026

E o Messi cagando pra ele kkkkkkkkkk, que maluco amargurado — Jason (@duquesouzat) June 23, 2026

➡️ Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal

Cristiano Ronaldo deixou Messi para trás em recorde na Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Portugal x Uzbequistão

Portugal começou a partida pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Bruno Fernandes teve duas boas oportunidades, enquanto Cristiano Ronaldo quase completou um cruzamento de Nuno Mendes dentro da área.

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A insistência portuguesa deu resultado aos seis minutos. Vitinha levantou a bola na primeira trave e Cristiano Ronaldo apareceu na frente da marcação para cabecear firme e abrir o placar. Com o gol, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo. Portugal seguiu melhor na partida e ampliou aos 16 minutos. Após falta sofrida por Pedro Neto na entrada da área, Nuno Mendes cobrou com precisão, sem chances para o goleiro Nematov, e fez o segundo da seleção portuguesa.

Na sequência, foi a vez de Cristiano Ronaldo aparecer novamente. Portugal ampliou a vantagem após um erro na saída de bola do Uzbequistão. Bruno Fernandes recuperou a posse, conduziu o contra-ataque e encontrou Cristiano Ronaldo livre dentro da área. Cara a cara com o goleiro, CR7 marcou seu segundo na partida.

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Portugal seguiu controlando a partida no segundo tempo e transformou a vitória em goleada aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou uma finalização de letra dentro da pequena área. A bola desviou duas vezes em Khusanov, zagueiro do Uzbequistão) antes de entrar, e o gol acabou sendo registrado como contra do zagueiro uzbeque. Antes disso, CR7 já havia levado perigo em uma jogada ensaiada de falta, na qual recebeu passe por cobertura de Bruno Fernandes e obrigou Nematov a fazer grande defesa.

Rafael Leão fechou a goleada portuguesa com um belo gol. Após lançamento preciso de Bruno Fernandes, Semedo apareceu nas costas da defesa e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por Cristiano Ronaldo e sobrou limpa para Leão, que não deu chances de defesa. Até os minutos finais, Portugal assustava. Por pouco, CR7 não conseguiu seu hat-trick.