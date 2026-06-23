Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa CR7 polemizou em entrevista ao ser questionado sobre Messi duas vezes

Cristiano Ronaldo se recusou a responder a uma pergunta feita por um jornalista durante a zona mista após a goleada de Portugal na Copa do Mundo. Depois de marcar dois gols e se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio, o atacante demonstrou incômodo quando o nome de Lionel Messi foi citado.

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Em uma pergunta feita em espanhol, Cristiano Ronaldo foi questionado se gostaria de enfrentar Messi em fases mais avançadas da competição. Desta vez, respondeu de forma direta.

— Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem. Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que esteve muito bem — disse.

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Depois, já próximo do fim da entrevista, o português voltou a ser questionado sobre um assunto envolvendo Messi. Desta vez, a pergunta começou na linha de: "Ontem, Lionel Messi marcou duas vezes, Mbappé…". Antes mesmo de o jornalista concluir o raciocínio, CR7 virou o rosto e se recusou a responder.

Ao ser questionado se continuaria respondendo às perguntas, afirmou que isso "dependeria do que fosse perguntado".

Cristiano Ronaldo deixou Messi para trás em recorde na Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja o vídeo com a reação de CR7

😳🇵🇹 Cristiano Ronaldo ignorou um repórter ao ouvir o nome de Messi na pergunta. Pulou para a próxima pergunta.



Outro repórter: "Posso fazer uma pergunta, Cris?"



Cristiano Ronaldo: "Depende da pergunta, senão não te respondo!" pic.twitter.com/mYwmLDSlPO — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

O livro dos recordes do futebol mundial precisou ser reescrito mais uma vez na tarde desta quarta-feira (17). Na segunda partida da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o plcar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.

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Até o apito inicial, o atacante já detinha de forma isolada o recorde de ter deixado sua marca em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Agora, aos 41 anos, o eterno camisa 7 eleva o sarrafo da longevidade e crava seu nome de maneira definitiva no topo do panteão dos Mundiais.



