Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa
CR7 polemizou em entrevista ao ser questionado sobre Messi duas vezes
Cristiano Ronaldo se recusou a responder a uma pergunta feita por um jornalista durante a zona mista após a goleada de Portugal na Copa do Mundo. Depois de marcar dois gols e se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio, o atacante demonstrou incômodo quando o nome de Lionel Messi foi citado.
Em uma pergunta feita em espanhol, Cristiano Ronaldo foi questionado se gostaria de enfrentar Messi em fases mais avançadas da competição. Desta vez, respondeu de forma direta.
— Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem. Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que esteve muito bem — disse.
Depois, já próximo do fim da entrevista, o português voltou a ser questionado sobre um assunto envolvendo Messi. Desta vez, a pergunta começou na linha de: "Ontem, Lionel Messi marcou duas vezes, Mbappé…". Antes mesmo de o jornalista concluir o raciocínio, CR7 virou o rosto e se recusou a responder.
Ao ser questionado se continuaria respondendo às perguntas, afirmou que isso "dependeria do que fosse perguntado".
Veja o vídeo com a reação de CR7
😳🇵🇹 Cristiano Ronaldo ignorou um repórter ao ouvir o nome de Messi na pergunta. Pulou para a próxima pergunta.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 23, 2026
Outro repórter: "Posso fazer uma pergunta, Cris?"
Cristiano Ronaldo: "Depende da pergunta, senão não te respondo!" pic.twitter.com/mYwmLDSlPO
Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo
O livro dos recordes do futebol mundial precisou ser reescrito mais uma vez na tarde desta quarta-feira (17). Na segunda partida da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o plcar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.
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Até o apito inicial, o atacante já detinha de forma isolada o recorde de ter deixado sua marca em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Agora, aos 41 anos, o eterno camisa 7 eleva o sarrafo da longevidade e crava seu nome de maneira definitiva no topo do panteão dos Mundiais.
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