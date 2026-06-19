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João Neves comenta sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é diferente dos outros'

Após empate com RD Congo, o meia comenta que CR7 é apenas "mais um jogador" na equipe

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/06/2026 11:08
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal estreou na Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo nesta última quarta-feira (17) e não saiu do empate, em 1 a 1. Contudo, o que está roubando a atenção no momento foi a fala de João Neves, meia da seleção e autor do único gol da equipe na estreia, sobre Cristiano Ronaldo.

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    O jovem do Paris Saint-Germain comentou sobre a situação de Ronaldo na seleção, questionado sobre a importância do camisa 7 para a equipe. Na entrevista, João Neves ressaltou a trajetória do veterano, mas afirmou que ele deve ser tratado como os demais integrantes do elenco.

    - Todos sabemos o que Cristiano fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas, neste momento, ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros.

    O meio-campista complementou que, atualmente, o CR7 é apenas "mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros". Dessa forma, o atleta deixa claro que Cristiano não é mais um caso excepcional dentro do grupo, como acontecia anteriormente.

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    João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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    Baixo desempenho de Cristiano na Copa

    A declaração veio em meio às críticas ao desempenho do atacante de 41 anos. Cristiano não marcou contra a República Democrática do Congo e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa. Considerando todos os seus jogos de Mundial, é a 17ª vez que o artilheiro passa em branco em 23 partidas.

    Apesar de ter jogado a partida inteira na estreia, Ronaldo teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante a partida, além do goleiro Diogo Costa. No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, perdendo chances claras de gol.

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    Nas redes sociais, João Neves recebeu críticas de parte dos torcedores portugueses pelas suas falas. Alguns fãs consideraram as palavras inadequadas em relação ao capitão da seleção e a um dos maiores jogadores da história do futebol.

    As contas do jovem meio-campista ficaram repletas de mensagens indignadas, exigindo que ele demonstrasse mais respeito por Cristiano. Entre elas, algumas como: "Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem fez da seleção portuguesa uma seleção que surgiu do nada" ou "Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal".

    Cristiano Ronaldo se pronunciou após empate

    Nas redes sociais, o CR7 não deixou de falar sobre o jogo. Em postagem no Instagram e X, o atacante comentou: "Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo".

    A seleção portuguesa volta a jogar na próxima terça-feira (23), às 14h, contra o Uzbequistão. O país asiático perdeu a estreia para a Colômbia, atual líder do grupo de Portugal.

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