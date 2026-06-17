Cristiano passa em branco, e Portugal empata com RD Congo em estreia na Copa Portugal decepcionou em estreia

Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

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A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).

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Primeiro tempo de emoção e pressão

Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.



Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

Cristiano disputa sua sexta Copa (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Segundo tempo

O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

Portugal cresceu após mudanças (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol histórico de Wissa foi um dos grandes destaques da partida. Após mais de 50 anos sem disputar a competição, o jogador congolês deixou o seu nos acréscimos do primeiro tempo com um golaço.

Wissa marcou o primeiro gol da RD Congo no fim do primeiro tempo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Deu aula 🏅

Wissa foi o grande nome da história. Autor de um gol histórico, não se escondeu do jogo, buscou alternativas para incomodar a defesa portuguesa e carimbou seu nome na história da sua seleção.

Ficou abaixo 📉

Em sua sexta participação em Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo teve uma atuação discreta na estreia de Portugal. Bastante marcado pela defesa da RD Congo, o atacante participou pouco das ações ofensivas, teve raros contatos com a bola e praticamente não conseguiu finalizar ao longo da partida. Sua primeira finalização saiu aos 23 minutos do segundo tempo.

CR7 passou em branco em estreia na Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

✅ Ficha técnica

Portugal 🆚 RD Congo

Copa do Mundo - Estreia do grupo K

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

🥅 Gols: João Neves (1-0); Wissa (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Bernardo Silva, Tomás (Portugal), Mbemba (RD Congo)

🟥 Cartões vermelhos: -

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Tomas Araujo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes (Semedo); Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceição), João Neves, Vitinha; Cristiano Ronaldo e Pedro Neto (Rafael Leão).

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RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Edo Kayembe (Pickel); Bakambu (Joris Kayembe) e Wissa.



🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Abulrahman Al Jassim (QAT)

🚩 Assistentes: Taleb Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)

🖥️ VAR: Khamis Al Marri (QAT).



