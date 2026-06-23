logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo ultrapassar o Messi em Copas do Mundo?

Astro português chegou a 10 gols em Mundiais

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 16:06
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), comemora após o quarto gol de sua equipe durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)
O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), comemora após o quarto gol de sua equipe durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

Cristiano Ronaldo segue ampliando seus números na Copa do Mundo de 2026 e voltou a entrar na disputa direta com Lionel Messi nas principais estatísticas do torneio. Após marcar duas vezes na partida de Portugal sobre o Uzbequistão, o camisa 7 chegou a 10 gols em Copas do Mundo.

continua após a publicidade
  • CR7, Messi e Mbappé (Fotos: AFP)

    Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé?

    Copa do Mundo
    Há 50 minutos
  • Lance!

    Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)

    Quem é mais rico, Messi ou Cristiano Ronaldo? Compare a fortuna dos craques

    Lance! Negócios
    Há 18 horas

    • Apesar do recorde de ser o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial, Cristiano ainda está atrás de Messi no ranking de artilharia entre os dois maiores rivais da era moderna.

    ➡️ Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?

    Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo ultrapassar?

    Atualmente, Lionel Messi soma 16 gols em Copas do Mundo, enquanto Cristiano Ronaldo tem 10.

    Com isso, CR7 precisa marcar mais sete gols para ultrapassar Messi. Caso faça seis gols, igualará a marca do argentino.

    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)

    Messi ainda leva vantagem

    Mesmo com os recordes do português, Messi continua na frente quando o assunto é desempenho ofensivo em Copas do Mundo.

    O argentino soma 16 gols em 27 partidas, conquistou o título mundial em 2022 e ainda acumula mais assistências e vitórias na competição.

    Messi x Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo:

    JogadorCopasJogosGolsMelhor campanha

    Lionel Messi

    5

    27

    16

    Campeão (2022)

    Cristiano Ronaldo

    6

    24

    10

    Semifinal (2006)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos
    Copa do MundoInfantino abre o jogo sobre presença de Trump na final da Copa: 'Todo tempo'Há 2 minutos
    Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar
    Fora de CampoBruna Marquezine revela como era relação com Neymar: 'Difícil'Há 3 minutos
    Copa do MundoCristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do MundoHá 8 minutos
    Copa do MundoEspanha é a principal vítima de Cristiano Ronaldo em Copas do MundoHá 8 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Confira após o doblete na CopaHá 10 minutos
    Ayyoub Bouaddi durante treino da seleção do Marrocos
    MarrocosJovem promessa marroquina é comparada a Xavi e desperta interesse de gigantes europeusHá 13 minutos

    Mais LANCE!

    Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
    Suíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
    Harry Kane, de branco, comemora gol sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026
    Kane joga? Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo em Portugal: o limite entre a referência técnica e o teto competitivo
    Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol
    Ataque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a Fifa
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti
    Que horas é o jogo do Brasil amanhã (24) na Copa do Mundo?
    Uzbequistão fez grande campanha nas Eliminatórias Asiáticas e vai à Copa do Mundo pela 1ª vez
    Onde fica Uzbequistão, seleção que está na Copa do Mundo de 2026?
    Oarzabal concede entrevista coletiva após treino da Espanha
    Oyarzabal celebra virada de chave na Espanha e releva holofotes na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo se torna o segundo mais velho a marcar em Copas do Mundo
    Georgina, com a camisa vermelha e de mangas longas de Portugal, torcendo para o marido, Cristiano Ronaldo, na Copa do Mundo de 2026
    Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal
    VÍDEO: todos os gols do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
    CR7, Messi e Mbappé (Fotos: AFP)
    Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé?
    o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sorrindo
    O que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do Mundo