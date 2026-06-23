Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo ultrapassar o Messi em Copas do Mundo? Astro português chegou a 10 gols em Mundiais

Cristiano Ronaldo segue ampliando seus números na Copa do Mundo de 2026 e voltou a entrar na disputa direta com Lionel Messi nas principais estatísticas do torneio. Após marcar duas vezes na partida de Portugal sobre o Uzbequistão, o camisa 7 chegou a 10 gols em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

Apesar do recorde de ser o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes do Mundial, Cristiano ainda está atrás de Messi no ranking de artilharia entre os dois maiores rivais da era moderna.

➡️ Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?

Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo ultrapassar?

Atualmente, Lionel Messi soma 16 gols em Copas do Mundo, enquanto Cristiano Ronaldo tem 10.

Com isso, CR7 precisa marcar mais sete gols para ultrapassar Messi. Caso faça seis gols, igualará a marca do argentino.

Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)

Messi ainda leva vantagem

Mesmo com os recordes do português, Messi continua na frente quando o assunto é desempenho ofensivo em Copas do Mundo.

O argentino soma 16 gols em 27 partidas, conquistou o título mundial em 2022 e ainda acumula mais assistências e vitórias na competição.

Messi x Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo:

Jogador Copas Jogos Gols Melhor campanha Lionel Messi 5 27 16 Campeão (2022) Cristiano Ronaldo 6 24 10 Semifinal (2006)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.