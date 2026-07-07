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Jogador da Bélgica rompe ligamento e está fora da Copa

Seleção enfrenta a Espanha nas quartas de final, na sexta-feira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:33
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Jogadores e comissão técnica da Bélgica comemoram a classificação às quartas de final
Jogadores e comissão técnica da Bélgica comemoram a classificação às quartas de final (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Na segunda-feira, a Bélgica sobrou em campo e goleou os EUA por 4 a 1, garantindo a vaga às quartas de final da Copa do Mundo. Mas nem tudo foram flores na partida para a seleção europeia. Isso porque o meia Amadou Onana rompeu o ligamento do joelho direito no jogo.

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    A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo. No fim da partida, logo após marcar o quarto gol, Lukaku exibiu uma camisa com o nome do companheiro lesionado.

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    • Jogador deve ficar fora por sete meses

    Normalmente, uma lesão igual à sofrida pelo jogador da Bélgica, que atua no Aston Villa, da Premier League, demanda um tempo de recuperação de sete a oito meses. A lesão de Onana foi divulgada, em primeira mão, pelo jornal americano "The New York Times".

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    Sem Onana, a Bélgica enfrenta, nas quartas de final, a favorita Espanha, única seleção que ainda não sofreu gols no Mundial. A partida será na sexta, dia 10, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

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