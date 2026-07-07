Jogador da Bélgica rompe ligamento e está fora da Copa Seleção enfrenta a Espanha nas quartas de final, na sexta-feira

Na segunda-feira, a Bélgica sobrou em campo e goleou os EUA por 4 a 1, garantindo a vaga às quartas de final da Copa do Mundo. Mas nem tudo foram flores na partida para a seleção europeia. Isso porque o meia Amadou Onana rompeu o ligamento do joelho direito no jogo.

➡️Jogadores da Bélgica provocam Trump após eliminação dos EUA na Copa

➡️CR7 em 2030? Veja o único jogador que disputou uma Copa aos 45 anos

➡️No adeus à Copa, Cristiano Ronaldo iguala recorde negativo



A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo. No fim da partida, logo após marcar o quarto gol, Lukaku exibiu uma camisa com o nome do companheiro lesionado.

continua após a publicidade

➡️Pressionado? Saiba quem é o árbitro de EUA x Seattle

➡️Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

➡️Quantos gols tem Haaland em Copas do Mundo?

'Estamos com você, Onana', escreveu a seleção belga, nesta terça-feira, nas redes sociais.

➡️Quem a Espanha pega nas quartas de final da Copa?

Jogador deve ficar fora por sete meses

Normalmente, uma lesão igual à sofrida pelo jogador da Bélgica, que atua no Aston Villa, da Premier League, demanda um tempo de recuperação de sete a oito meses. A lesão de Onana foi divulgada, em primeira mão, pelo jornal americano "The New York Times".

continua após a publicidade

➡️Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa

➡️Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?

Sem Onana, a Bélgica enfrenta, nas quartas de final, a favorita Espanha, única seleção que ainda não sofreu gols no Mundial. A partida será na sexta, dia 10, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.