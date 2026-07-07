Jogador da Bélgica rompe ligamento e está fora da Copa
Seleção enfrenta a Espanha nas quartas de final, na sexta-feira
Na segunda-feira, a Bélgica sobrou em campo e goleou os EUA por 4 a 1, garantindo a vaga às quartas de final da Copa do Mundo. Mas nem tudo foram flores na partida para a seleção europeia. Isso porque o meia Amadou Onana rompeu o ligamento do joelho direito no jogo.
➡️Jogadores da Bélgica provocam Trump após eliminação dos EUA na Copa
➡️CR7 em 2030? Veja o único jogador que disputou uma Copa aos 45 anos
➡️No adeus à Copa, Cristiano Ronaldo iguala recorde negativo
A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo. No fim da partida, logo após marcar o quarto gol, Lukaku exibiu uma camisa com o nome do companheiro lesionado.
➡️Pressionado? Saiba quem é o árbitro de EUA x Seattle
➡️Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil
➡️Quantos gols tem Haaland em Copas do Mundo?
'Estamos com você, Onana', escreveu a seleção belga, nesta terça-feira, nas redes sociais.
➡️Quem a Espanha pega nas quartas de final da Copa?
Jogador deve ficar fora por sete meses
Normalmente, uma lesão igual à sofrida pelo jogador da Bélgica, que atua no Aston Villa, da Premier League, demanda um tempo de recuperação de sete a oito meses. A lesão de Onana foi divulgada, em primeira mão, pelo jornal americano "The New York Times".
➡️Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa
➡️Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?
Sem Onana, a Bélgica enfrenta, nas quartas de final, a favorita Espanha, única seleção que ainda não sofreu gols no Mundial. A partida será na sexta, dia 10, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do MundoHá 32 minutos
Copa do Mundo 2026
Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do MundoHá 51 minutos
Copa do Mundo 2026
Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a ArgentinaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramáticaHá 1 hora
Mais LANCE!