logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Bélgica defende Balogun após polêmica na Copa

Balogun conversou com Rudi Garcia após partida e se isentou da decisão da Fifa

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
07/07/2026 12:21
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O americano Folarin Balogun é consolado pelo técnico da Bélgica, Rudi Garcia (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)
O americano Folarin Balogun é consolado pelo técnico da Bélgica, Rudi Garcia (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Uma das maiores polêmicas da Copa do Mundo de 2026 foi o 'caso Balogun', em que a Fifa anulou a suspensão do atacante norte-americano nas oitavas de final. Mesmo com as reprovações de nomes como Oliver Kahn e Jürgen Klopp, um dos principais críticos da decisão foi o técnico da Bélgica, Rudi Garcia. Apesar disso, o treinador revelou que Folarin Balogun o procurou após a partida e elogiou a atitude do atacante.

  • Oliver Kahn foi ídolo da seleção alemã e do Bayern de Munique (Foto: JOHN THYS / AFP)

    Kahn ironiza ‘caso Balogun’ na Copa e pede revanche contra Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    Bélgica diz que caso Balogun uniu elenco e provoca EUA após vitória na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Falta de Balogun no adversário

    EUA x Bélgica: entenda toda a polêmica envolvendo Balogun, Fifa, Trump e Claus

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas

    • ➡️Conheça Folarin Balogun, pivô de polêmica na Copa do Mundo

    O treinador explicou que o atleta envolvido na polêmica não teve culpa em nada. Rudi ainda elogiou Balogun e disse tê-lo visto jogar no Monaco contra o Paris Saint-Germain, afirmando gostar muito do jogador e achá-lo um atacante interessante.

    continua após a publicidade

    - Ele veio falar comigo. Gostei muito disso. Não é culpa dele. Ele não é o culpado de absolutamente nada. E foi isso que eu disse a ele. Agradeço muito por ele ter vindo me ver.

    Após a partida, Balogun reconheceu que a decisão da Fifa em reverter a suspensão foi "controversa" e isentou-se de qualquer participação no caso. "Aceitamos a decisão quando vi o cartão vermelho e aceitamos a decisão quando nos disseram que eu podia jogar. Não estive envolvido no processo. Não teve nada a ver comigo pessoalmente", concluiu.

  • Argentina x Egito - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Argentina e Egito com o Lance!TV

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo

    Bruno Guimarães ou Vini Jr? Ancelotti explica decisão no pênalti

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 30 minutos

    • Estados Unidos x Bélgica na Copa e o 'caso Balogun'

    A partida entre Estados Unidos e Bélgica começou muito antes do apito inicial. Na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, Folarin Balogun marcou um dos gols da classificação dos Estados Unidos, mas acabou expulso aos 64 minutos após atingir o tornozelo de Tarik Muharemovic em uma disputa aérea.

    continua após a publicidade

    Inicialmente, o árbitro Raphael Claus não marcou falta, mas mudou a decisão após revisão do VAR e aplicou o cartão vermelho direto, o que, pelas regras da Fifa, resultaria automaticamente em suspensão para a partida seguinte, contra a Bélgica. A expulsão gerou forte repercussão nos Estados Unidos e mobilizou o presidente Donald Trump, que pediu à Fifa a revisão da punição.

    No fim, a entidade decidiu suspender a execução da suspensão por um ano com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Assim, Balogun foi liberado para atuar. A Federação Belga contestou a decisão e apresentou um recurso de emergência para impedir a presença de Balogun. O Comitê Disciplinar, porém, rejeitou o pedido por entender que a Bélgica não era parte legítima no processo.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)
    De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

    A partida terminou com uma vitória da Bélgica por 4 a 1 e uma atuação discreta do atacante dos Estados Unidos. Antes da partida, a Bélgica havia se mostrado extremamente descontente com a decisão, com críticas do técnico e da federação. Após marcar o quarto gol, jogadores belgas comemoraram com uma "dança de Trump", que repercutiu durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2024. A provocação continuou fora de campo: nas redes sociais, a seleção belga publicou uma foto de Romelu Lukaku fazendo o gesto de levar a mão à orelha, acompanhada de uma legenda "revertam isso", em tom de deboche com o episódio.

    De acordo com Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos, o caso não teve influência alguma na derrota do time. Contudo, o treinador aproveitou o momento para criticar pessoalmente aqueles que questionaram os motivos por trás do processo que liberou Balogun para jogar: "Estou muito frustrado e decepcionado com as pessoas que deveriam entender a situação. Qual o sentido de enviar uma mensagem negativa ou de ameaçar? Misturar isso, falar de ética, falar de integridade?"

    continua após a publicidade

    Jogadores como Tyler Adams e Tim Ream também descartaram a possibilidade de que o episódio tenha distraído a equipe anfitriã do torneio ou influenciado no resultado da partida. "Pelo contrário, provavelmente nos animou, de certa forma", disse Adams. Ainda questionado se a situação teria afetado o desempenho de Balogun, o meio-campista rebateu: "Alguém teve uma presença marcante em campo hoje? Você sabe o que quero dizer?"

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Oliver Kahn foi ídolo da seleção alemã e do Bayern de Munique (Foto: JOHN THYS / AFP)

    Seleção Brasileira

    Kahn ironiza 'caso Balogun' na Copa e pede revanche contra Brasil

    Há 1 hora
    Neymar vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/ Lance!)

    Fora de Campo

    Thierry Henry enaltece legado de Neymar após eliminação do Brasil

    Há 1 hora
    Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com três mudanças, Argentina está escalada para enfrentar o Egito

    Há 1 hora
    Vampeta analisou queda do Brasil

    Fora de Campo

    Vampeta alerta após queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Coisas piores virão'

    Há 1 hora
    Protestos na porta da CBF

    Seleção Brasileira

    Sede da CBF tem protesto após queda do Brasil: 'Respeitem a história'

    Há 2 horas
    Marmoush e Messi (Fotos: AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o atacante do Egito que vale três vezes mais que Messi?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Romário falou sobre o gol perdido por Endrick

    Romário é sincero sobre Endrick após gol perdido pelo Brasil: 'Terrível'

    Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Romário defende Alisson após eliminação do Brasil na Copa

    Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (07/07)?

    Lionel Scaloni faz gestos durante uma coletiva de imprensa na véspera da partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Argentina e Egito (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

    Scaloni projeta final com Espanha, mas alerta para desafio contra o Egito na Copa

    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (07/07)

    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    Bélgica diz que caso Balogun uniu elenco e provoca EUA após vitória na Copa

    Lionel Messi com seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro

    Thiago, Mateo e Ciro: filhos de Messi seguem os passos do pai

    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita

    França pode perder astro do Real Madrid por lesão contra Marrocos na Copa

    Mbappé discute com jogador do Paraguai durante partida da Copa do Mundo.

    Senadora que insultou Mbappé acusa atacante de violência de gênero