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Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

Lionel Messi fez mais um gol e contribuiu na virada dos hermanos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:02
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Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)
Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)

Com uma virada histórica, a Argentina venceu o Egito por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. O Lance! reuniu todas as polêmicas de arbitragem da partida desta terça-feira (7) à tarde.

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    • No começo da partida, Nicolas Tagliafico invadiu a área e foi derrubado, segundo a arbitragem. No gramado, o juiz assinalou o pênalti, e o VAR não recomendou revisão. Lionel Messi, porém, desperdiçou a cobrança.

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    Quando o Egito ganhava por 1 a 0 da Argentina, já na segunda etapa, Lisandro Martínez perdeu a bola e deu contra-ataque ao adversário. Hassan fez grande jogada, rolou para Salah, que encontrou Zuko. O camisa 11 mandou para o fundo da rede, mas o gol foi anulado depois de revisão do VAR por falta no zagueiro argentino.

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    • E nos minutos finais, Salah foi empurrado dentro da área, mas o árbitro entendeu que não houve carga suficiente para a marcação do pênalti. No contra-ataque, Enzo Fernadez cabeceou com precisão para dar a vitória para a Argentina contra o Egito.

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    Sorrindo, Messi é levantado por jogadores da Argentina após classificação às quartas de final
    Atacante argentino #10 Lionel Messi é levantado pelos companheiros de equipe durante a comemoração após a vitória da Argentina sobre o Egito, pela partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Atlanta, em Atlanta, no dia 7 de julho de 2026. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Como foi o jogo entre Argentina e Egito

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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