Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática
Meia enaltece postura do elenco da Albiceleste
Leandro Paredes elogiou a atuação da Argentina apesar da vitória dramática por 3 a 2 sobre o Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia também revelou o sentimento após a classificação às quartas de final em entrevista à Cazé TV.
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— O sentimento é espetacular. Conseguir a classificação da maneira que foi, depois de um jogo sofrido, é muito gratificante. Acho que fizemos, no geral, uma partida boa. Apesar deles terem nos golpeado em uma bola parada e num contra-ataque, mas no fim fizemos um bom jogo.
Questionado sobre como é possível derrotar a Argentina, Paredes também exaltou a mentalidade da equipe. Dos últimos quatro títulos disputados, a Albiceleste ergueu quatro troféus, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima.
— A gente trata de competir ao máximo sempre. É nossa mentalidade. Mentalidade vencedora, que quer sempre competir e a gente vem demonstrando isso há bastante tempo.
No duelo com o Egito, a Argentina começou perdendo o jogo por 2 a 0 e se encontrava em uma situação complicada na reta final do segundo tempo. E em 14 minutos, a Albiceleste virou o confronto com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández.
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