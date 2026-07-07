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Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática

Meia enaltece postura do elenco da Albiceleste

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:12
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Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Robert Cianflone/AFP)

Leandro Paredes elogiou a atuação da Argentina apesar da vitória dramática por 3 a 2 sobre o Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia também revelou o sentimento após a classificação às quartas de final em entrevista à Cazé TV.

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    — O sentimento é espetacular. Conseguir a classificação da maneira que foi, depois de um jogo sofrido, é muito gratificante. Acho que fizemos, no geral, uma partida boa. Apesar deles terem nos golpeado em uma bola parada e num contra-ataque, mas no fim fizemos um bom jogo.

    Questionado sobre como é possível derrotar a Argentina, Paredes também exaltou a mentalidade da equipe. Dos últimos quatro títulos disputados, a Albiceleste ergueu quatro troféus, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima.

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    — A gente trata de competir ao máximo sempre. É nossa mentalidade. Mentalidade vencedora, que quer sempre competir e a gente vem demonstrando isso há bastante tempo.

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    Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo
    Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/AFP)
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