Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa Lateral se recupera de lesão na coxa e pode voltar contra a Noruega após desfalcar a equipe por três partidas

O técnico Thomas Tuchel espera contar com Reece James no confronto entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, no próximo sábado (11), em Miami. Recuperando-se de uma lesão na coxa, o lateral-direito pode voltar a atuar após ficar de fora dos últimos três compromissos da seleção inglesa.

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James sofreu o problema físico na segunda rodada da fase de grupos, diante de Gana, e desfalcou a equipe nos jogos contra Panamá, RD Congo e México. Apesar de ainda não ter retomado os treinamentos com o restante do elenco, há expectativa de que ele volte a trabalhar normalmente ao longo desta semana.

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Retorno alivia dor de cabeça de Tuchel

A possível volta de James chega em um momento importante para Tuchel, que perdeu Jarell Quansah para o duelo contra a Noruega. O defensor foi expulso na vitória por 3 a 2 sobre o México e cumprirá suspensão automática nas quartas de final.

Após o cartão vermelho de Quansah, Ezri Konsa terminou a partida improvisado como ala pela direita. Ao longo da campanha no Mundial, James, Djed Spence, Konsa, John Stones, Quansah e até o volante Declan Rice já foram utilizados na função.

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Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Lateral é opção considerada titular

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Tino Livramento sofreu uma lesão na panturrilha e ficou fora do torneio, aumentando os problemas da comissão técnica no setor.

Mesmo com Konsa e Spence à disposição, o retorno de Reece James é visto como um reforço importante, já que o capitão do Chelsea é considerado o titular da lateral direita da seleção inglesa.

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