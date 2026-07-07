logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa

Lateral se recupera de lesão na coxa e pode voltar contra a Noruega após desfalcar a equipe por três partidas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:24
Favorite o Lance! no Google
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O técnico Thomas Tuchel espera contar com Reece James no confronto entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, no próximo sábado (11), em Miami. Recuperando-se de uma lesão na coxa, o lateral-direito pode voltar a atuar após ficar de fora dos últimos três compromissos da seleção inglesa.

  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra venceu mais da metade dos jogos contra a Noruega; veja o retrospecto

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Após caso Balogun, Inglaterra avalia recorrer de cartão vermelho na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    James sofreu o problema físico na segunda rodada da fase de grupos, diante de Gana, e desfalcou a equipe nos jogos contra Panamá, RD Congo e México. Apesar de ainda não ter retomado os treinamentos com o restante do elenco, há expectativa de que ele volte a trabalhar normalmente ao longo desta semana.

    continua após a publicidade

    Retorno alivia dor de cabeça de Tuchel

    A possível volta de James chega em um momento importante para Tuchel, que perdeu Jarell Quansah para o duelo contra a Noruega. O defensor foi expulso na vitória por 3 a 2 sobre o México e cumprirá suspensão automática nas quartas de final.

  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • Bruno Guimarães com a camisa amarela do Brasil

    Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos

    • Após o cartão vermelho de Quansah, Ezri Konsa terminou a partida improvisado como ala pela direita. Ao longo da campanha no Mundial, James, Djed Spence, Konsa, John Stones, Quansah e até o volante Declan Rice já foram utilizados na função.

    continua após a publicidade
    Reece James, de branco, em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
    Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

    Lateral é opção considerada titular

    Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Tino Livramento sofreu uma lesão na panturrilha e ficou fora do torneio, aumentando os problemas da comissão técnica no setor.

    Mesmo com Konsa e Spence à disposição, o retorno de Reece James é visto como um reforço importante, já que o capitão do Chelsea é considerado o titular da lateral direita da seleção inglesa.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Há 55 minutos
    Trump discursa na Casa Branca

    Copa do Mundo 2026

    Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

    Há 1 hora
    Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática

    Há 1 hora
    Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo'

    Há 1 hora
    Confronto decisivo de Argentina e Egito será exibido por Globo e SBT

    Copa do Mundo 2026

    Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Fora de Campo

    Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Messi foi festejado pelos companheiros da seleção da Argentina

    'Deus ressuscitou': imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na Copa

    Enzo Fernández comemora gol da classificação da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo

    Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o Egito

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Fifa investiga supostos atos racistas de torcedores argentinos contra Speed

    Jogadores da Argentina de mãos dadas

    Argentina x Egito: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta

    Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados

    Arbitragem de Argentina x Egito vira assunto após classificação

    Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto'

    Ziko Egito (reprodução Instagram)

    Zico, do Egito, tem outro nome: saiba a relação com ídolo do Flamengo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Argentina elimina Egito e avança na Copa do Mundo