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Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo

Camisa 10 faz história em jogo da Argentina sobre o Egito

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:53
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Na vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, Lionel Messi chegou a nove assistências em jogos de Copa do Mundo, igualou Pelé e superou Maradona. O campeão do mundo de 1986 era o maior garçom da história da Albiceleste em Mundiais com oito passes para gols de seus companheiros.

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    Aos 33 minutos do segundo tempo, Messi recebeu um passe pelo lado direito do campo e cruzou na área para Cuti Romero cabecear e balançar as redes. Com isso, o camisa 10 chegou a nove assistências em Copas do Mundo com a Argentina.

    Além disso, Messi se tornou o jogador mais velho aos 39 anos a marcar um gol e dar uma assistências em um jogo de mata-mata da Copa do Mundo. Anteriormente, o recorde pertencia ao sueco Liedholm, que havia alcançado tal feito aos 35 anos, no Mundial de 1958.

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    Com o gol sobre o Egito, Messi também se tornou o único jogador da história a marcar gols em seis jogos consecutivos de mata-mata na história da Copa do Mundo. O camisa 10 vem balançando as redes desde o jogo de oitavas de final do Mundial de 2022 em que a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1.

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    • Nesta terça-feira (7), Messi também igualou Pelé e Vavá ao chegar a sete gols marcados em jogos de mata-mata da Copa do Mundo. Nesse quesito, Kylian Mbappé é o recordista, tendo feito 11 tentos desde a edição de 2018 do torneio. Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva surgem atrás do francês com oito gols cada um.

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    Números de Messi em Copas do Mundo

    1. Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
    2. Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
    3. Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
    4. Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
    5. Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
    6. Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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    Lionel Messi, camisa 10 da Argentina, comemora com os companheiros após a vitória sobre o Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Atlanta.
    Messi é jogador por companheiros da Argentina na comemoração após vitória sobre o Egito (Foto: Thomas Coex/AFP)
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