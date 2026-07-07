Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo
Camisa 10 faz história em jogo da Argentina sobre o Egito
Na vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, Lionel Messi chegou a nove assistências em jogos de Copa do Mundo, igualou Pelé e superou Maradona. O campeão do mundo de 1986 era o maior garçom da história da Albiceleste em Mundiais com oito passes para gols de seus companheiros.
Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática
‘Deus ressuscitou’: imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na Copa
Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o Egito
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 33 minutos do segundo tempo, Messi recebeu um passe pelo lado direito do campo e cruzou na área para Cuti Romero cabecear e balançar as redes. Com isso, o camisa 10 chegou a nove assistências em Copas do Mundo com a Argentina.
Além disso, Messi se tornou o jogador mais velho aos 39 anos a marcar um gol e dar uma assistências em um jogo de mata-mata da Copa do Mundo. Anteriormente, o recorde pertencia ao sueco Liedholm, que havia alcançado tal feito aos 35 anos, no Mundial de 1958.
Com o gol sobre o Egito, Messi também se tornou o único jogador da história a marcar gols em seis jogos consecutivos de mata-mata na história da Copa do Mundo. O camisa 10 vem balançando as redes desde o jogo de oitavas de final do Mundial de 2022 em que a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1.
Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina
Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo
Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030
Nesta terça-feira (7), Messi também igualou Pelé e Vavá ao chegar a sete gols marcados em jogos de mata-mata da Copa do Mundo. Nesse quesito, Kylian Mbappé é o recordista, tendo feito 11 tentos desde a edição de 2018 do torneio. Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva surgem atrás do francês com oito gols cada um.
Números de Messi em Copas do Mundo
- Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
- Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30
- Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias
- Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
- Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Fora de Campo
Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo'Há 44 minutos
Copa do Mundo 2026
Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?Há 49 minutos
Fora de Campo
Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do MundoHá 52 minutos
Copa do Mundo 2026
'Deus ressuscitou': imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na CopaHá 55 minutos
Copa do Mundo 2026
Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o EgitoHá 57 minutos
Copa do Mundo 2026
Fifa investiga supostos atos racistas de torcedores argentinos contra SpeedHá 1 hora
Mais LANCE!