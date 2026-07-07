Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo Camisa 10 faz história em jogo da Argentina sobre o Egito

Na vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, Lionel Messi chegou a nove assistências em jogos de Copa do Mundo, igualou Pelé e superou Maradona. O campeão do mundo de 1986 era o maior garçom da história da Albiceleste em Mundiais com oito passes para gols de seus companheiros.

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Aos 33 minutos do segundo tempo, Messi recebeu um passe pelo lado direito do campo e cruzou na área para Cuti Romero cabecear e balançar as redes. Com isso, o camisa 10 chegou a nove assistências em Copas do Mundo com a Argentina.

Além disso, Messi se tornou o jogador mais velho aos 39 anos a marcar um gol e dar uma assistências em um jogo de mata-mata da Copa do Mundo. Anteriormente, o recorde pertencia ao sueco Liedholm, que havia alcançado tal feito aos 35 anos, no Mundial de 1958.

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Com o gol sobre o Egito, Messi também se tornou o único jogador da história a marcar gols em seis jogos consecutivos de mata-mata na história da Copa do Mundo. O camisa 10 vem balançando as redes desde o jogo de oitavas de final do Mundial de 2022 em que a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1.

Nesta terça-feira (7), Messi também igualou Pelé e Vavá ao chegar a sete gols marcados em jogos de mata-mata da Copa do Mundo. Nesse quesito, Kylian Mbappé é o recordista, tendo feito 11 tentos desde a edição de 2018 do torneio. Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva surgem atrás do francês com oito gols cada um.

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Números de Messi em Copas do Mundo

Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 30 Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 21 vitórias Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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