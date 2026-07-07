logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

Duelo que define adversário será nesta terça-feira, às 17h

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
Confronto decisivo de Argentina e Egito será exibido por Globo e SBT
Messi na Copa do Mundo 2026. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Argentina está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Depois de um início complicado diante do Egito, a atual campeã mundial mostrou poder de reação, virou o placar e venceu por 3 a 2 nesta terça-feira para garantir presença entre as oito melhores seleções do torneio.

  • Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • Jogadores da Argentina de mãos dadas

    Argentina x Egito: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 41 minutos
  • Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta

    Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos

    • O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni ainda será definido e vem de Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira, às 17h. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.

    continua após a publicidade

    ➡️ Fifa investiga supostos atos racistas de torcedores argentinos contra Speed

    Como foi a classificação da Argentina

    O Egito abriu o placar ainda na primeira etapa com Yasser Ibrahim e chegou a ampliar em um rápido contra-ataque, embora o lance tenha sido inicialmente anulado por falta na origem da jogada. Pouco depois, porém, Zico voltou a balançar as redes e fez 2 a 0 para os africanos.

  • Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 3 minutos
  • Lionel Messi foi festejado pelos companheiros da seleção da Argentina

    'Deus ressuscitou': imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Enzo Fernández comemora gol da classificação da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo

    Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o Egito

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos

    • A Argentina ainda desperdiçou um pênalti com Lionel Messi e viu o goleiro Shobeir impedir o gol de Julián Álvarez em grande defesa, aumentando a tensão da partida. Após cruzamento preciso de Messi, Cristian Romero subiu mais alto para diminuir a desvantagem. Na etapa final, o camisa 10 apareceu novamente para empatar o confronto em finalização forte, que ainda contou com desvio antes de morrer no fundo das redes.

    continua após a publicidade

    A virada veio em um contra-ataque rápido e Enzo Fernández apareceu livre na área para completar de cabeça e marcar o terceiro gol argentino, garantindo a classificação para as quartas de final.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Campanha na Copa do Mundo

    A seleção argentina chega às quartas de final com cinco vitórias em cinco partidas na Copa do Mundo. Na fase de grupos, liderou o Grupo J após derrotar Argélia por 3 a 0, Áustria por 2 a 0 e Jordânia por 3 a 1.

    continua após a publicidade

    No mata-mata, a classificação às quartas começou a ser construída nas oitavas de final, quando a equipe precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Agora, diante do Egito, voltou a enfrentar dificuldades, mas buscou outra vitória por 3 a 2 para seguir na disputa pelo bicampeonato consecutivo da competição.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Enzo Fernández celebra gol marcado pela Argentina sobre o Egito, pela Copa do Mundo
    Argentina's midfielder #24 Enzo Fernandez celebrates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados

    Há 43 minutos
    Arbitragem de Argentina x Egito vira assunto após classificação

    Fora de Campo

    Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto'

    Há 44 minutos
    Ziko Egito (reprodução Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Zico, do Egito, tem outro nome: saiba a relação com ídolo do Flamengo

    Há 47 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Argentina elimina Egito e avança na Copa do Mundo

    Há 50 minutos
    FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGY

    Copa do Mundo 2026

    Messi chora e supera marca pessoal com a Argentina em Copas do Mundo

    Há 52 minutos
    PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)

    Fora de Campo

    PC Oliveira analisa polêmica a favor da Argentina contra o Egito

    Há 53 minutos
    Mais LANCE!
    FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGY

    Messi marca, Argentina conquista virada histórica sobre o Egito e avança na Copa

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

    Letexier apitando Egito x Argentina na Copa do Mundo

    Quem é o juiz em Argentina x Egito na Copa do Mundo?

    Jorge Jesus observa jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita

    Portugal acelera negociações para fechar com Jorge Jesus

    Zico, do Egito, marca duas vezes contra a Argentina, mas um dos gols é anulado

    Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo'

    Torcida brasileira celebrando a classificação diante do Japão na Copa do Mundo.

    Leitores do Lance! elegem a Argentina como nova torcida após queda do Brasil na Copa

    Mostafa Shobeir, goleiro do Egito contra a Argentina

    Atuação de Shobeir, goleiro do Egito, repercute contra a Argentina: 'Absurdo'

    Influenciador Speed com a camisa do Egito na Copa do Mundo

    Fã de Cristiano Ronaldo distrai Messi antes de pênalti em Argentina x Egito