Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?
Duelo que define adversário será nesta terça-feira, às 17h
A Argentina está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Depois de um início complicado diante do Egito, a atual campeã mundial mostrou poder de reação, virou o placar e venceu por 3 a 2 nesta terça-feira para garantir presença entre as oito melhores seleções do torneio.
O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni ainda será definido e vem de Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira, às 17h. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.
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Como foi a classificação da Argentina
O Egito abriu o placar ainda na primeira etapa com Yasser Ibrahim e chegou a ampliar em um rápido contra-ataque, embora o lance tenha sido inicialmente anulado por falta na origem da jogada. Pouco depois, porém, Zico voltou a balançar as redes e fez 2 a 0 para os africanos.
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A Argentina ainda desperdiçou um pênalti com Lionel Messi e viu o goleiro Shobeir impedir o gol de Julián Álvarez em grande defesa, aumentando a tensão da partida. Após cruzamento preciso de Messi, Cristian Romero subiu mais alto para diminuir a desvantagem. Na etapa final, o camisa 10 apareceu novamente para empatar o confronto em finalização forte, que ainda contou com desvio antes de morrer no fundo das redes.
A virada veio em um contra-ataque rápido e Enzo Fernández apareceu livre na área para completar de cabeça e marcar o terceiro gol argentino, garantindo a classificação para as quartas de final.
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Campanha na Copa do Mundo
A seleção argentina chega às quartas de final com cinco vitórias em cinco partidas na Copa do Mundo. Na fase de grupos, liderou o Grupo J após derrotar Argélia por 3 a 0, Áustria por 2 a 0 e Jordânia por 3 a 1.
No mata-mata, a classificação às quartas começou a ser construída nas oitavas de final, quando a equipe precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Agora, diante do Egito, voltou a enfrentar dificuldades, mas buscou outra vitória por 3 a 2 para seguir na disputa pelo bicampeonato consecutivo da competição.
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