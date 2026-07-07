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Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

País será uma das sedes do próximo mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:23
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Trump discursa na Casa Branca
Trump discursa na Casa Branca (Foto: Ken Cedeno / AFP)

Com o mata-mata da Copa do Mundo 2026 ainda na metade, assuntos relacionados à próxima edição, em 2030, já começam a causar polêmica nos bastidores. Na Espanha, há temor na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por possível pressão para que a final da Copa do Mundo 2030 não seja no país, e sim no Marrocos devido à pressão externa.

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    As informações são da rádio "Cope", durante o "El Partidazo de Cope". Segundo o programa, o principal articulador é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que vê o país africano como grande aliado de seu país. O próximo Mundial terá jogos de abertura em Uruguai, Argentina e Paraguai, e sequência em Portugal, Espanha e Marrocos.

    Federação da Espanha liga alerta

    Na entidade do futebol espanhol já são estudadas medidas institucionais. Madri e Casablanca disputam a sede do Centro Internacional de Imprensa da Copa do Mundo 2030, posto único na organização do Mundial.

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    • Com isso, a Prefeitura de Madri se posicionou de forma radical a fim de, como grande centro e principal palco da competição, garantir que a final seja disputada no país: "Só queremos ser o centro de mídia internacional se a final for disputada em Madri", declarou, à "Cope".

    Na atual edição, Donald Trump entrou em evidência após sua articulação junto a Gianni Infantino, presidente da Fifa, para derrubar o cartão vermelho apresentado a Balogun, dos Estados Unidos. A suspensão foi retirada pela entidade máxima e o jogador pôde ir a campo nas oitavas de final contra a Bélgica, que venceu pelo placar de 4 a 1.

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    A Espanha, por sua vez, considerada uma das favoritas ao título em 2026, irá enfrentar os belgas valendo vaga na semifinal. A partida será disputada na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

    Espanha venceu Portugal por 1 a 0 com gol de Mikel Merino
    Espanha se classificou às quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/ AFP)

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