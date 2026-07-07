Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto' Messi marcou, e Argentina se classifica ás quartas de final

Argentina se classificou ás quartas de final da Copa do Mundo com uma virada gigantesca com gols de Curi Romero, Lionel Messi e Enzo Fernandez. No entanto, no lance em que marca a virada argentina, jogadores do Egito pediram um pênalti no inicio da jogada com Salah.

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Quando o cronometro marcava os 46 minutos Salah perdeu a bola no ataque - onde pediu pênalti, e a Argentina parte no contra-ataque. Lautaro é lançado na direita, cruza para a área, e Enzo Fernández cabeceia no canto esquerdo de Shobeir para a virada argentina. Veja o lance:

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➡️ Técnico da Argentina, Scaloni comenta eliminação do Brasil e cita Endrick

É o seguinte: se o gol do Egito foi anulado por conta de um toque lá no campo de defesa, então foi pênalti no Salah. pic.twitter.com/Ebd8l6TzeM — 𓅐 Podc4st Set9r Norte 🎧 🇦🇱 (@PodSetorNorte) July 7, 2026

Nas redes sociais, torcedores brasileiros demonstraram sua indignação com a marcação da arbitragem, onde anularam um gol do Egito com uma falta no inicio da jogada, mas, não marcaram pênalti em Salah pelo mesmo motivo. Veja a repercussão:

➡️ Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'

Assalto descarado pra Argentina passar de fase.



Essa Fifa é um lixo. — Somos Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) July 7, 2026

EAÍ? VAI ANULAR O GOL DA ARGENTINA? KD O PENALTI PRO EGITO? QUE ASSALTO DESCARADO — i'm fucking virgo ★彡 DIREITISTA NÃO É BEM-VINDO (@pinksummerwitch) July 7, 2026

Mais um assalto em favor da Argentina, sempre beneficiada. — Diogo Ferreira (@DiogoFerreiraa) July 7, 2026

Pênalti mal marcado a favor da Argentina

Gol mal anulado do Egito

O terceiro gol da Argentina tem um lance IDÊNTICO ao gol anulado do Egito, o juíz válida



Assalto argentino contra o Egito, chega a ser absurdo, e o pior, tem BRASILEIRO torcendo pra essa raça pilantra do demônio — Lucas F. 🇾🇪 (@lucasfx72) July 7, 2026

Argentina pedindo revisão de falta 🥰😍

Egito pedindo revisão de falta 😡🤮🤢



Assalto a mão armada mds — Herick (@herickcostaa) July 7, 2026

Como foi Argentina x Egito?

Texto de: João Brandão.

➡️Atuação de Shobeir, goleiro do Egito, repercute contra a Argentina: 'Absurdo'

No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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➡️Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo'

Enzo Fernández comemora gol da vitória da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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