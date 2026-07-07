Argentina x Egito: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo
Partida foi realizada no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos
Argentina e Egito se enfrentaram em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana classificou-se ao vencer pelo placar de 3 a 2, com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni jogará contra o vencedor de Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira às 17h (de Brasília).
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O jogo dos atuais campeões do mundo contou com muita emoção e lances memoráveis. Lionel Messi, recordista de gols na Copa do Mundo, perdeu pênalti na primeira etapa e tornou-se o jogador com mais pênaltis perdidos na história da competição. Mas depois deixou o seu e se isolou na artilharia do torneio.
O primeiro gol do jogo veio aos 15 minutos de jogo, após cabeceio de Yasser Ibrahim que recebeu cruzamento de Marwan Attia e finalizou no canto esquerdo de Dibu Martinez. Seis minutos depois, o lateral esquerdo Tagliafico foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti para a Argentina. Messi cobrou, mas o goleiro Mostafa Shobeir pegou e manteve a vantagem egípcia.
Aos 22 minutos do segundo tempo, o Egito, que já tinha feito um gol anulado após análise do VAR, ampliou com Ziko, no que parecia ser o gol da vitória. Porém, aos 34 a reação da Albiceleste começou com o gol de cabeça de Romero.
Lionel Messi marcou quatro minutos depois do defensor para empatar a partida. Em uma finalização de pé canhoto que bateu no travessão e entrou, o camisa 10 chegou aos 8 gols nesta edição da Copa do Mundo. O jogo se encaminhava para a prorrogação até o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández, aparecer na área aos 47 e, de cabeça, balançar as redes do Egito.
Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?
No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.
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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.
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